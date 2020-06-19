Kanserden değil, trafik kazasından öldü

Konya’da kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı hayatını kaybeden aynı aileden Fatma Yıldız’ın 10 yıldır kanser tedavisi gördüğü ve 40 yaşındaki bedensel engelli kızının eli ayağı olduğu öğrenildi.

Kaza, dün merkez Karatay ilçesi Adana çevre yolu Küçükkumköprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan İ. (60) idaresindeki 42 DZ 664 plakalı kamyon ile Ali Yıldız (20) idaresindeki 42 NA 746 plakalı hafif ticari araç kavşaktan geçmek istedikleri sırada çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, sürücü Ali Yıldız yaralanırken, kız kardeşi Emine Pala ve annesi Fatma Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadaki diğer bir detay ise yürekleri burktu. Kazada ölen ve geçimini bahçesinde sebze yetiştirerek kazanan 74 yaşındaki Fatma Yıldız’ın 10 yıldır kanser hastalığıyla mücadele ederken aynı zamanda engelli kızına baktığı ve tarlalarda günlüğe giderek ailesinin geçimine katkı sağlayan diğer kızı ile birlikte ilaç tedavisine gidip ilaç yazdırdıktan sonra eve dönüş yolunda olduğu belirtildi. Arkasında gözü yaşlı evlat bırakan anne Fatma Yıldız’ın, bedensel engelli olan diğer kızına sürekli yardımcı olarak ona el ayak olduğu kaydedildi.

Öte yandan, kahvaltı yapmadan kontrole giden ailenin, gelirken yemek için yaptırdıkları dönerin kazada etrafa saçıldığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden anne kız bugün İstiklal Mezarlığında defnedildi. Yaralı oğulun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kazada kırmızı ışıkta geçen kamyon sürücüsünün öfkeli ailenin yakınlarının tepkisinden korktuğu için kazayı seyreder gibi olay yerinde beklediği de belirtildi.