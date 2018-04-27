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Kanser tedavisinde önemli adım!

Kanser tedavisine yönelik araştırma yapan Belçikalı araştırmacıların çalışmasını değerlendiren Prof. Dr. Nur Ahmet Erözenci 'Çalışmalar son derece önemli, henüz deney aşamasında, insan kanser hücreleri üzerinde de aynı bulgular elde edilirse, hedefin hedefine yönelik tedavi uygulanabilecek' dedi.

27 Nisan 2018 Cuma 11:06
Kanser tedavisinde önemli adım!

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nur Ahmet Erözenci, kanserin yayılmasına yol açan tümör hücrelerini tespit eden Belçikalı araştırmacıların, çalışmasını değerlendirdi. Çalışmanın son derece önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Erözenci, “Henüz deney aşamasında, insan kanser hücreleri üzerinde de aynı bulgular elde edilirse, hedefin hedefine yönelik tedavi uygulanabilecek” dedi. Prof. Dr. Erözenci, kanserin nedeni ve tedavisine ilişkin çalışmalardan sonuç almanın uzun bir süreç gerektirdiğine dikkat çekerek, ‘kanserin tedavisi bulundu’ demek için çok erken vurgusunu yaptı.
Özgür Brüksel Üniversitesi, Katolik Leuven Üniversitesi ve Erasmus Hastanesi’nden 25 doktorun yer aldığı çalışma uzun süre önce başladı. Prof. Dr. Cedric Blanpain, kısa süre önce kanserin metastaz yapmasına yol açan tümör hücrelerini belirlediklerini açıkladı. Çalışmanın detaylarını ve sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Nur Ahmet Erözenci, “Bu sadece deri ve cilt kanseri üzerinden yapılmış bir çalışma. Ana kanser hücresiyle metastaz dediğimiz hücrelerin farklı olduğunu gösteriyor. Hayvanlar üzerinde deneyleri yapılmış ama insanlar üzerindeki etkisini henüz bilmiyoruz, insanlar üzerindeki etkisi de hayvanlardaki gibi olacak mı görmek lazım” dedi.

"HEDEFİN HEDEFİNE YÖNELEBİLECEĞİZ"

Kanser hastalığında üç temel tedavi yöntemi uygulandığını belirten Prof. Dr. Erözenci, “Kemoterapide hastaya verdiğimiz ilacın kanser hücrelerini öldürmesini umuyorduk ama damardan verdiğimiz bu ilaç gidene kadar, yolda sağlam hücreleri de öldürüyordu. Son 10 yılda hedefe yönelik tedavi çıktı. Bu tedavide verilen ilaç, direk kanser hücresine gidiyor. Dolayısıyla yan etki profili, yaşam kalitesini düşürmesi bazında daha düşük oluyor. Şimdi bu son çalışma, şayet insan kanser hücresinde de aynı etkiyi yaparsa, olasılıkla bu defa ana kitle hücreler içerisinden, metastaz hücreler belirlenecek ve hedefin hedefine yönelik bir çalışma yapılacak ama bu uzun zaman sonra sonuçlanabilir, çok geniş çalışmalar bunlar” diye konuştu.

"GELECEKTE AMELİYATLARA GEREK KALMAYABİLİR"

“Önemli olan kanserin gelişmesini engellemek ve insan vücudunda yok etmek. Yani nedenini aramakla tedavi paralel gidiyor. Çalışmalar öyle bir seyirde gidiyor ki belki gelecekte her şey hücresel bazda çözülebilecek ve belki ameliyatlara bile gerek kalmayacak” diyen Prof. Dr. Erözenci, “Kansere çare bulundu” şeklindeki ifadeler için çok erken davranıldığını söyledi, kanser hastalarında yaratılan umut kırıklığına dikkat çekti. Prof. Dr. Erözenci sözlerini, “Olaya sansasyonel bakarsanız hiçbir yere varamazsınız. Bir şeye kanser ifadesini koyduğunuzda ilgi çekiyor ama okuyanlar çare bulundu diye umuda kapılıyor. Bu çalışmalar yıllar sürer, üzerinde titiz durulur. Klinik aşamasında bile 10-15 yıl izleme yapılıyorken bu kadar net ifadelerle basına yansımaması lazım” diyerek noktaladı.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 11:06
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