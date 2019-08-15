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Kanser tanısı konan Cezayirli hasta şifayı Türkiye’de buldu

Kalçasındaki şişlik ile Türkiye’ye gelen ve tetkikler sonucu doku kanseri hastası olduğu anlaşılan Cezayirli 75 yaşındaki Mokhtar Benchik, geçirdiği operasyon sonucu sağlığına kavuştu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
Kanser tanısı konan Cezayirli hasta şifayı Türkiye’de buldu

Kalçasındaki şişlik ile Türkiye’ye gelen ve tetkikler sonucu doku kanseri hastası olduğu anlaşılan Cezayirli 75 yaşındaki Mokhtar Benchik, geçirdiği operasyon sonucu sağlığına kavuştu.


Cezayirli 75 yaşındaki Mokhtar Benchik, bacağındaki şişlik ile Türkiye’ye geldi. Yapılan tetkikler sonucunda yumuşak doku kanseri tanısı konulan Benchik, doktorlarının açıklamalarına göre başarılı bir operasyon ile şifa buldu.


Ameliyatı gerçekleştiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Tramvatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül tıbbi süreç hakkında şunları söyledi: “Hastamız kalça şişliği ile başvurdu ve ilk olarak onkoloji bölümünde muayene edildi. Alınan biyopsi sonucu leiomyosarkom tanısı konuldu. Leiomyosarkom düz kas hücrelerinden kaynaklanan ve tümör üreme hızı çok yüksek bir yumuşak doku kanseridir. Dünyada çok nadir görülen bir tümördür. 10 binde 1 görülen bu tümör yaklaşık 2 yumruk büyüklüğündeydi. Hastamızı vakit kaybetmeden ameliyata hazırladık. Bacağın ana atar damarının ve toplar damarının yanında bulunan 15*7 cm olan tümörü toplamda 3 saatlik bir ameliyat ile aldık. Hastaya ameliyat öncesi tümörünün damara yakınlığından dolayı hasar olursa ve tamir edilemezse hem bacağını hem de hayatını kaybedebileceğinin riski anlatıldı. Şu an durumdan memnunuz. Ameliyat çok başarılı geçti. Şimdi rahatça yürüyebiliyor” dedi.


“Doktoruma güvendim ve şu an çok iyiyim”


Tedavi olmak için Türkiye’ye gelen Cezayirli Mokhtar Benchik ise “Bacağımdaki şişlik yavaş yavaş büyüyordu. Muayene sonrası kanser tanısı kondu. Tedavi için önce ameliyat dediler. Fakat bacağımı kaybedebileceğimi hatta hayatımın da riske girebileceğini söylediler. Ben doktoruma güvendim ve şu an çok iyiyim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
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