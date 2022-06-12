Kanser riskini düşürüyor, kan şekerini düzenliyor! Çekirdeğini sakın çöpe atmayın, günde 5 tane yetiyor

Malta eriği, çekirdeğini kaynatıp suyunu içince sindirimi rahatlatıyor, demir eksikliğini bitiriyor, gözlere şifa! Bu meyvenin faydalarını duyanlar bir daha asla çöpe atmayacak. Bir Akdeniz Bölgesi meyvesi olan bu besin, düşük kaloriye sahip olması nedeniyle özellikle formuna dikkat edenler tarafından severek tüketiliyor. Kan şekerini düşürüyor, kanser riskini de azaltıyor, içerdiği A vitaminleri sayesinde göz sağlığını koruyor. İşte bu meyvenin kalorisi ve besin değeri...

Malta eriği dört mevsim yeşil kalabilen, yaprak dökmeyen ağaçları ile dikkat çekiyor. Önce yeşil olan, ardından olgunlaşınca sarıya dönen rengi ile tercih edilen yeni dünya (malta eriği) birçok faydası ile biliniyor.

Küçük bir armut gibi görünen şekli ile yüzden fazla çeşidi olan malta eriği, özellikle A vitamini açısından ve demir eksikliğine iyi gelmesi nedeniyle tercih ediliyor. İşte yeni dünyanın faydaları...

A vitamini göze iyi geliyor

Yüksek oranda A vitamini barındırdığı için göz sağlığına iyi geliyor. İçerdiği yüksek antioksidan sayesinde gözdeki virüsleri engelliyor ve göz içindeki vitamin seviyesini dengelemeye yardımcı oluyor. A vitamini sadece göze değil aynı zamanda vücudun diğer organlarında da fayda sağlıyor.

Yapılan araştırmalara göre flavonoidler bakımından zengin olan malta eriği, akciğer ve ağız boşluklarındaki hücrelerin mutasyona uğramasını önlüyor, bu nedenle tümör ve kanser riskini de azaltıyor.

Sindirimi kolaylaştırıyor

Lif bakımından zengin olan malta eriği sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda düşük kaloriye sahip olması nedeniyle sağlıklı beslenenlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Malta eriğinin içeriğindeki 'pektin' kolonları yumuşatarak besinlerin daha rahat dışkılanmasını sağlar. Bu özelliği sayesinde kolon kanseri gibi riskli hastalıkların da önüne geçer.

Demir eksikliği olanlar dikkat!

Malta eriği, demir eksikliği olanlara önerilen besinlerin başında geliyor. Kil topraklarında yetiştiğinden demir ve bakır bakımından oldukça zengindir.

Demir kan hücrelerini artırır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Günde 5 tane malta eriği yiyerek demir eksikliği giderilmiş olur.

Uykusuzluğun önüne geçiyor

Kronik uykusuzluk günümüzde giderek yaygınlaşıyor. Bu hastalığın önüne geçmek için uzmanlar, ilaçlardan önce doğal karışımlar tüketilmesini öneriyor. Rahat bir uyku için gece yatmadan 3 tane malta eriği tüketilmesi yeterli olur.

K vitamini bakımından da oldukça zengin olan malta eriği, kemik ve kas sağlığını güçlendiriyor, kemik erimesi gibi hastalıkların riskini azaltıyor.

Çekirdeği çok faydalı

Malta eriğinin içindeki çekirdekler insan vücudu için oldukça sağlıklı. Çekirdekler kaynatılıp suyu tüketildiğinde mide asidini düzenler ve sindirimi rahatlatır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi