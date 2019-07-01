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Kanser olan kocasını boşayıp nafaka istedi! Mahkemeden emsal karar

istanbul'da kanser olan kocasına bakmayan ve boşanan kadının yoksulluk nafakası talebi mahkeme tarafından reddedildi. Yargıtay'ın emsal kararında “Hasta kocasına bakmayan kadın nafaka hakkını kaybeder" denildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:24
Kanser olan kocasını boşayıp nafaka istedi! Mahkemeden emsal karar

İstanbul'da yaşayan ve Sanem B. ile 8 yıldır evli olan Adem B., beyin kanseri teşhisi sonucu ameliyat oldu.

Akşam gazetesinden Hilal Yıldırım'ın haberine göre Adem B., ameliyat sonrası hastalığının ilerlemesi nedeniyle bakıma muhtaç hale geldi. Adem B., eşinin kendisine bakmaması üzerine geçtiğimiz aylarda Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açtı.

Adem B., eşinin kendisine bakmadığını, bakıcı parasını evde kalmamak için almadığını, kendisine iş bulduğunu iddia etti. Eşinin kardeşlerini arayarak 'Hasta kardeşinizi alın götürün' dediğini anlattı.

Sanem B. ise eşinin hastalığı sürecinde sürekli hakaret ve küfre maruz kaldığını, kendisine şiddet uygulamaya çalıştığını ifade etti.

İki taraf eşit kusurlu

Çiftin boşanmasına karar veren hakim, evlilikte de Sanem B.'yi davranışları nedeniyle kusurlu buldu. Kadının hem yoksulluk nafakası ve tazminat taleplerini reddetti hem de Adem B.'ye 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Kararı temyize götüren kadın, ret kararıyla karşılaşınca Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne başvurdu. Daire, her iki tarafı da eşit kusurlu buldu, tazminat kararını kaldırdı. Yargıtay kararda Sanem B.'nin hasta olan eşine bakmadığı için nafaka alamayacağına hükmetti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:24
  1. İstanbul
  2. kanser koca

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  • paltocupaltocu19 dk önce
    ulan mikrop..... sabretseydin kocana iyi baksaydin,,, adam zaten ölüyormus,miras sana kalirdi simdi onuda alamayacan iyi olmus

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