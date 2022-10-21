Kanser hücrelerini yok etmede en zaferli gıda! Kanserin kökünü kazıyan acai meyvesinin faydaları

Kanserli hücreleri öldürmede çok zaferli olduğu ispatlanan Orta ve Güney Amerika’ya has olan Acai palmiye ağaçlarında yetişen acai meyvesi, kızılcık, frambuaz, böğürtlen, çilek ve yaban mersininden daha zengin bir antioksidan kaynağıdır.

Acai berry nedir?

Acai meyvesi orijinal olarak amazon ormanlarında yetişen zengin antioksidan özelliği taşıyan genellikle görüntü olarak yaban mersinine benzetilen mor renkli bir üzüm yani meyvedir. Çoğunlukla acai üzümü olarak bilinmektedir. Bu haliyle market raflarında da yerini almıştır.

Araştırmalara göre, 2009 senesinde gerçekten popüler oldu. Acai çilekleri oldukça kırılgandır, bu sebeple onları Orta ve Güney Amerika dışında rastgele bir yerde bulmak zordur.

Bu surattan toz haline getirilmiş veya dondurulmuş acai çilekleri satılmaya başlandı. Bazı meyvelerin natürel şeker oranı yüksektir. Acai çilekleri değişik meyvelere oranla daha düşük şeker oranına sahip.

Acai berry meyvesi nasıl tüketilir?

Acai meyvesi Türkiye de özellikle meyve formunun dışında toz halinde de tüketilmektedir. Bu şekilde özenli kurtularak acai meyvesinden elde edilen toz formunu içeceklere ve yoğurtlara konulmakta ve o şekilde tüketilmektedir.

BESİN DEĞERLERİ 100 GRAM ACAİ ÇİLEĞİNDE;

Kalori: 70

Karbonhidrat: 16

Yağ: 50

Proteinden: 4

A vitamini: 750 IU

Kalsiyum: 20mg

Sodyum: 10 mg

Lif: 2g

Şeker: 2g bulunuyor.

ACAİ ÇİLEĞİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Acai çileği, tüm meyveler gibi bir hayli sıhhat faydalarına sahip. İşte en ehemmiyetli verimleri…

ACAİ KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUYOR

Acai çileğinde bulunan antioksidanlar dikkat çekici bir biçimde kanseri önlüyor. Özellikle lösemi gibi kanser hücrelerini öldürüyor. Araştırmalara göre, akciğer kanseri hücrelerinin yüzde 86’sını zaferle öldürdü.

ACAİ İŞTAHI EKSİLTEREK KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR

Araştırmalara göre, Acai, çoğu insan için kilo vermesin de tesirli oldu. Yüksek yağlı perhizlerin negatif tesirlerini azalttı. Acai, açlık şekerini ve glukozu dengelediği için ek gıda vazifeyi görür.

Açai tozu ne işe yarar?

Açai tozunun en büyük faydası yüksek oranda antioksidan içermesidir. Antioksidanlar hücre yenilemesi sağlayan ve yaşlanma etkilerine karşı savaşan bileşenlerdir. Kalsiyum, demir, bakır ve çinko açısından da zengin olduğu bilinmek ile beraber Omega3 açısından da bedeninize destek verecek olan bir meyve tozudur.

Acai meyveleri genel sağlığımızı için bilinen birçok özelliğe sahiptir. Artrit, enflamasyon, erektil disfonksiyon, obezite, kalp hastalığı ve kolesterolü önlemeye yardımcı olurlar. Acai meyveleri, bir dizi önemli mineral ve hayati besinleri içerdiklerinden diyetinize besleyici bir katkı olabilir.

Vitaminler ve Mineraller: Acai meyveleri daha sağlıklı bir vücut geliştirmeye, toksinleri atmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan hayati vitamin ve minerallerle doludur.

Antioksidanlar: Genel sağlığı korumak için hayati bir rol oynayan antioksidanlar bakımından zengindirler. Bu antioksidanlar serbest radikallerin oksidatif hasar oranını yavaşlatır.

Yağlar: Bu meyveler önemli miktarda yağ içerir, ancak çoğu sağlıklı yağlar şeklindedir. Kötü kolesterolü düşürmeye ve vücutta iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olurlar ve ayrıca kilo kaybına yardımcı olurlar.

ACAİ ÜZÜMÜNÜN DİĞER FAYDALARI NELERDİR?

Acai meyveleri sağlığımızı çeşitli şekillerde geliştirir. Sadece kilo kaybına ve sindirime yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bağışıklığınızı arttırır ve sağlıklı cilt ve saçları destekler.

Antioksidan Oranı Çok Yüksek

Yediğimiz yiyecek ve soluduğumuz hava - her şey vücudumuza zarar verebilecek toksinler içerir. Bu toksinler çoğunlukla serbest radikal formundadır.

Acai meyvesinin sağlık sektöründe bu kadar popüler kullanılmasının nedenlerinden biri, diğer bitki besinlerine kıyasla alışılmadık derecede yüksek antioksidan seviyelerine sahip olmasıdır. Acai üzümünün serbest radikallerin vücuda verdiği oksidatif hasarı onardığı bilinmektedir.

Kalp Hastalıkları ve Diyabete Karşı Koruyor

Kalp krizi üzerine yapılan 2014 araştırması, acai meyvesinin, kalp hipertrofisi, fibroz ve kalp fonksiyon bozukluğu gibi kalp ile ilişkili hastalıkların tedavisinde önemli ölçüde yardımcı olduğu sonucuna varmıştır.

3-Kilo Kaybına Yardımcı Olabilir

Araştırmalar acai meyvelerindeki lif ve yağ asidi içeriğinin metabolizmayı arttırmaya, yağ yanığını arttırmaya ve aşınmayı azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, sağlıklı bir diyetle birlikte acai meyveleri tüketmenin daha iyi ve daha hızlı kilo vermenize yardımcı olabileceği güvenle ifade edilebilir.

ACAİ üzümünü günlük rutininize dahil etmeden önce alerjik reaksiyonlarınızı kontrol edin.

Kanserin en büyük düşmanı nedir?

Kansere karşı en büyük silah ise kuşkusuz doğru beslenme. Zerdeçal, brokoli, Brüksel lahanası, soğan, sarımsak ve Omega 3 kaynağı balıkları düzenli tüketerek bazı kanser türlerinden korunmak mümkündür. İşte bu besinler kanserin en büyük düşmanı...

Kanserin kökünü kazıyan meyve

2014 yılından beri yapılan çalışmalar gösterdi ki blushwood meyvesi kanser tedavisine cevap veriyor. Oscar isimli tümör sahibi köpek üzerinde denendi ve Oscar'ın tümörü 15 gün içerisinde yok oldu! İşte o meyve...

BLUSHWOOD MEYVESİ

Berghofer Tıbbi Araştırma Merkezi'nden Dr. Glen'in blushwood meyvesi üzerine yaptığı araştırma sonucu bu meyvenin kanser hücrelerini yok ettiği ortaya çıktı. Bluswooddan alnan emzimle kanser tümörleri yok edilebilecek. EBC-46 ismi verilen ilaç şu an test aşamasında. 2014 yılından beri üzerinde çalışmalar yapılıyor ve her geçen yıl çok daha iyi sonuçlar elde ediliyor. Dr. Glen araştırmalarına devam ederken bulgularını da paylaşmayı ihmal etmiyor:

24 SAAT İÇİNDE İSE TÜMÖRÜN YER ALDIĞI BÖLGE TAMAMEN SİYAHLAŞTI

"Preklinik denemelerimizde, ilacı deneklerimize enjekte ettik. Beş dakika içinde enjekte edilen bölgede morarma görüldü. 24 saat içinde ise tümörün yer aldığı bölge tamamen siyahlaştı. Bunun üzerinden birkaç gün geçince bölgede kabuk oluştu. 1.5 hafta içinde kabuk kendiliğinden düştü ve tümör yok oldu."

EDİLEN BAŞARI ORANI İSE %70

Doktorun yaptığı açıklama son derece umut verici. Tümörlü hayvanlar üzerinde denenen ilaç başarılı sonuçlar veriyor, elde edilen başarı oranı ise %70.

Beyin tümörünü küçülten Yiyecekler

Balık: Omega 3 zengini balık, tedavi sürecinde beyin hücrelerinin korunmasına yardımcı oluyor. Yeşil çay: Beyin tümöründe de hastaların yardımına koşuyor. E vitamini, çinko, soya ve D vitamini kullanmak tümörün küçülmesini sağlıyor. Kuru yemişler: Beyin sağlığını koruyor.