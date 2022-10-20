Brezel tarifi (Alman simidi) nasıl yapılır? Brezel nedir? Brezel malzemeleri neler?

Alman simidi (Brezel) nedir?

Alman simidi olarak bilinen brezel ya da pretzel sadece Almanya'da değil pek çok Avrupa ülkesinde sevilerek tüketiliyor. Alman simidi 12. yüzyıldan beri güney Alman bölgelerindeki fırıncıların amblemidir. Alman simidinin birçok çeşidi vardır. Peynir, şeker, çikolata gibi malzemeler kullanılarak yapılabilir. Alman simidi yumuşak bir ekmek kıvamında hazırlanabildiği gibi daha sert olarak kraker sertliliğinde de yapılabilir.

Almanya, geleneksel bir tür simit çeşidi olan Alman simidi (Brezel) orijinal Alman simidi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

BREZEL TARİFİ

Brezel malzemeleri neler?

Hamuru için gerekli malzemeler

500 gr un

1 paket yaş maya 42gr

1/2 (yarım) kahve kaşığı tuz

250 ml süt

50 gr tereyağı

Su için gerekli malzemeler

1 lt su

3 yk karbonat

Üzeri için iri tuz

ALMAN SİMİDİ BREZEL NASIL YAPILIR?

Öncelikle kabın içerisine unu alıyoruz. Unun ortasını çukur hale getirip yarım çay bardağı sütün içerisinde erittiğimiz mayayı ekliyoruz. Kenarına da tuz ve küçük küçük kesilmiş tereyağını koyup 15 dakika bekletiyoruz. Kalan ılık sütü de ekleyip yoğuruyoruz. Hamuru 10 eşit bezeye ayırıp 20 dakika dinlendiriyoruz . Dinlendikten sonra hamurlarımız ocağa bir tencereye 1 litre suyumuzu koyup kaynamaya bırakıyoruz . Kaynadıktan sonra karbonatı da ekleyip tekrar bir taşım kaynatıyoruz . Su kaynarken biz diğer tarafta hamurlarımızı hazırlıyoruz. Bezelerin her birini hafif unlanmış tezgahta 70 cm uzunluğunda rulo yapıyoruz. İki ucunu birbirine iki kez sarıyoruz. Ortayı oval şekilde açık bırakarak iki ucu hamurun karşı orta kısmına çapraz gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Uçlarını açılmaması için hafifçe bastırıp yapıştırıyoruz. Hepsi bitince hazır olan suyun içine atıp 30 saniye içinde bırakıp delikli kaşık yardımıyla suyun içinden çıkarıp yağlı kağıt serili olan fırın tepsisine yerleştiriyoruz . Hepsi bitince ortadaki kalın olan yeri keskin bıçak ile kesik atıp üzerine de iri tuz serpip önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz.

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