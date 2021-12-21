Kanser hastası yaşlı kadını metrelerce sürükledi

İstanbul Esenyurt’ta bir ATM’den para çekerek evine doğru giden Zinet A. İsimli kanser hastası yaşlı kadın, parayı çektiği andan itibaren takip eden bir zanlı tarafından saldırıya maruz kaldı.

Sokakta kimsenin olmadığını fırsat bilen gaspçı, arkadan gelerek kadının çantasını almaya çalıştı. Yaşlı kadın, çantasını vermek istememesi üzerine gaspçı tarafından metrelerce sürüklendi. Olay sonrasında çantayı çalan şahıs kayıplara karışırken, gasp edilen kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan o gasp anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.