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Kanser hastası miniklere hastanede bayram kutlaması

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Çocuk Onkoloji ve Hematoloji servislerinde tedavi gören minik hastalar, Kurban Bayramı’nı hastanede kutladı.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:43
Kanser hastası miniklere hastanede bayram kutlaması

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Çocuk Onkoloji ve Hematoloji servislerinde tedavi gören minik hastalar, Kurban Bayramı’nı hastanede kutladı.


Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kan Hastalıkları Federasyonu ve İyilik Sende Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen Kurban Bayramı ziyaretine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, hematoloji hastası çocukların yüzü güldü.


Hastalar ve ailelerine her bayram olduğu gibi kıyafet yardımının da yapıldığı etkinliğe, Dışişleri Bakanlığı Ulusal Ajans tarafından finanse edilen Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı kapsamında yurt dışından ülkemize gelen İtalyan, Ukrayna, Fas, Tunus, İsveç vatandaşı gönüllüler de katıldı. Çocuklara, moral ve motivasyon desteği için hastaneye gelen üniversiteli gençler, palyaço kıyafetleriyle küçük hastaların yüzlerini güldürdü.


İyilik Sende Derneği Başkanı Özge Ada Parlakkan, kan hastaları için moral ve motivasyonun önemine dikkati çekerek, bu hastaların tedavilerinde de kök hücre bağışının çok önemli olduğunu vurguladı.


Kan Hastalıkları Federasyonu Başkanı Ali Kılıç ise toplumun her kesiminin hasta bireyler konusunda daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, amaçlarının bu konuda farkındalık oluşturmak ve zorlu bir tedavi süreci geçiren çocuklara moral ve motivasyon sağlamak olduğunu ifade etti.


Etkinliğe katılan Hematoloji Uzmanı Dr. Defne Ay Tuncel ise bu tür etkinliklerin hastaların tedavi sürecine olumlu katkı sunduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:43
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