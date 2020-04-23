Kanser hastalığıyla mücadele eden çocuklar, Ceceli ile 23 Nisan şarkısını söyledi

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı ve besteci Mustafa Ceceli, kanser hastalığıyla mücadele eden çocuklarla "Bugün 23 Nisan" şarkısını yorumladı.

Kansersiz Yaşam Derneği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla organize edilen şarkının klibi, derneğin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Evlerinde veya hastanede tedavisi devam eden 25 çocuğa piyanosuyla eşlik eden ve videoyu düzenleyen Ceceli, "Kansersiz Yaşam Derneği ile birlikte bu 23 Nisan'da tedavi gören çocuklarımıza bir sürpriz yapmak istedik. Onlar da bu ülkenin bir evladı ve geleceği. Çektikleri videoları stüdyo ortamında birleştirerek düzenledim ve ortaya duygulandıran bir tablo çıktı." ifadelerini kullandı.