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Sağlık Kanser hastalarına umut olacak yeni tedavi yöntemi geliştirildi
Sağlık

Kanser hastalarına umut olacak yeni tedavi yöntemi geliştirildi

Bilim insanları, kanserle mücadele için yeni bir tedavi yöntemi geliştirdiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 22:55:00 -
Kanser hastalarına umut olacak yeni tedavi yöntemi geliştirildi

Tel Aviv Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, CRISPR gen düzenleme teknolojisinden yararlanarak kanserle mücadele için yeni bir tedavi yöntemi geliştirdiklerini duyurdu.

Araştırmacılar, 'Yeni lipit nanopartikül bazlı dağılım sistemi' ismini verdikleri yöntemle birlikte kanser hücrelerini hedef alabildiklerini ve bu hücreleri yeniden aktif olmayacak şekilde öldürebildiklerini açıkladı.

Fareler üzerinde yapılan deneyler sonucu yeni yöntemin kanser hastalarında hayatta kalma oranını iki katına çıkardığı görüldü.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan araştırmacı Prof. Dan Peer, bu yöntemin bir kemoterapi olmadığını ve herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını söyledi. Peer, yeni yöntemle birlikte kanser hücrelerinin büyük bir ölçüde yok edilebileceğini ifade etti.

Çalışmanın detayları Science Advances dergisinde yayınlandı.

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