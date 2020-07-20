Kanser belirtileri nelerdir? | Kanserin tedavisi var mı?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık rastlanan sağlık sorunlarının başında kanser geliyor. Pek çok vatandaş vücudundaki değişiklerin sebebini bir uzmandan önce internete soruyor. Peki, kanser nedir?

Kanser nedir?

Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urlara denir. Genel anlamda ise kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık grubudur. Çok çeşitli kanser tipleri olmasına rağmen, hepsi anormal hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile başlar. Tedavi edilmez ise ciddi rahatsızlıklara, hatta ölüme dahi neden olabilir.

Kanser belirtileri nelerdir?

Açıklanamayan kilo kaybı

Yüksek ateş

Kronik halszlik

Güçlü ağrılar

Meme, koltukaltı ve ya vücudun başka bölümlerinde hissedilen sert ve hareketsiz kitleler

Ciltteki, özellikle ben ve siğillerde değişiklikler

Ağızda diş etlerinde yoğun kanamalar

Balgamda kan gelmesi ve kronik öksürük

Zamansız vajinal kanamalar

Dışkıda kan bulunması ve uzun süren dışkılama problemleri

İdrarda kan bulunması ve idrar sıklığının değişmesi

Kanser tedavisi var mı? | Kanseri yenmek mümkün mü?

Pek çok kişi kendisi ya da sevdikleri için internette sık sık “Kanseri yenmek mümkün mü?”sorusunun cevabını araştırıyor.

Kanserin kesin tedavisi ve çözümü konusunda çalışmalar hala yürütülüyor olsa da, erken tanı ve tedavideki gelişmeler sayesinde kanser, artık tedavi edilebilir hastalıklar arasında yer alıyor. Tedavinin mümkün olmadığı durumlar ya da ileri evre kanserlerde ise, hastalığın uzun süre kontrolü sağlanabiliyor.

Kanser tedavisinde son yıllarda hedefe yönelik moleküller ve immünoterapi de kullanılıyor. Kanserin tedavisinde kanserin türü, derecesi, kanser hücrelerinin genetik özelliklerine göre bir tedavi planı oluşturuluyor.