Kanser belirtileri diğer hastalıklarla karışmasın

Medline Adana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Veysel Haksöyler, son yıllarda kanser vakalarının belirgin bir şekilde arttığına ve kansere yakalanma yaşının giderek düştüğünü belirtti.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Veysel Haksöyler, “1-7 Nisan Kanser Haftası” nedeniyle yaptığı açıklamada, “Kanserde erken teşhis ve sonrasında doğru tedavi, hayatta kalım ve kaliteli bir yaşam için en önemli unsurdur” dedi.

Erken ve doğru tedavi edilmediğinde kanser hastalığında istenmeyen sonuçların ortaya çıkabileceğini söyleyen Dr. Veysel Haksöyler, “Bu hastalığın bütün türlerinde erken teşhis büyük önem arz eder. Bununla beraber doğru zamanda doğru tedaviler uygulandığında, kaynaklandığı organ ve hastalığın türü ne olursa olsun yüz güldürücü sonuçlar elde etmek mümkün olabilmektedir” diye konuştu.

Yeni tedaviler gelişiyor

Son 10 yılda kanser tedavisinde bilim insanlarının önemli gelişmeler kaydettiğini ifade eden Dr. Haksöyler, “Bunlardan biri olan akıllı ilaçların kullanılmaya başlanmasıyla hem yan etkilerin önemli ölçüde azaldığı hem de daha önce tedavi edilemeyen birçok kanser türünde olumlu sonuçlar alındığı görülmektedir. Bu ilaçlar kemoterapinin aksine sadece kanser hücrelerini hedef almakta, diğer sağlıklı hücrelere zarar vermemektedir. Özellikle son üç yılda immünoterapi olarak adlandırılan; vücudumuzdaki kanser hücreleri ile mücadele eden savaşçı hücreleri kuvvetlendirerek fayda sağlayan, yan etkileri ise oldukça az ve ileri evredeki hastalarda bile oldukça iyi sonuçlar verdiği gözlenen bazı yeni ilaçlar geliştirilmiş durumdadır. Bu yeni tedaviler sonucunda daha önce umutsuz olarak görülen birçok kanser türünde daha uzun hayatta kalma başarısına ulaşılıyor” diye konuştu.

Kanser tedavisinde günümüzde yaşanan en önemli sorunlardan birinin bilgi kirliliği olduğunu söyleyen Haksöyler, “Hastalar, hastalıkları ve tedavileri ile ilgili çoğu zaman doğru bilgilere ulaşmakta sıkıntı yaşamaktadırlar. Kulaktan dolma, bilimsellikten uzak ve yalan-yanlış bilgiler hastalara hem psikolojik hem de fiziksel olarak büyük zarar vermektedir. Öyle ki bunun sonucunda kimi zaman hastaların tedavilerinde önemli aksamalar yaşandığı bile görülmektedir” dedi.

Öncül belirtileri ciddiye alın

Kanserin de her hastalık gibi çeşitli öncül belirtileri olduğunu ifade eden Dr. Haksöyler, “Ancak bunların hiçbiri sadece kansere özgü olmadığından yani doğrudan kanseri işaret etmediğinden kimi başka veya hafif hastalıkları da işaretler edebilir. Bu nedenle erken teşhis için vücudun verdiği her uyarı ciddiye alınmalı, rutin sağlık taramaları ihmal edilmemelidir” şeklinde konuştu.

Haksöyler, görülmesi durumunda panik yapmadan uzman bir hekime kontrol amaçlı başvurulması gereken belirtileri şöyle sıraladı:

“Vücutta herhangi bir yerde ele gelen bir şişlik, kitle (meme, boyun, kol, bacak vs.)

Kilo kaybı, iştahsızlık

Uzun süreli sebebi bilinmeyen ateş

İyileşmeyen yaralar, geçmeyen ağız aftları

Ciltte sebepsiz morluklar

Uzun süreli halsizlik, yorgunluk, solukluk, sarılık

Yutma güçlüğü

40 yaşından sonra mide bölgesinde yanma ağrı, kabızlık, büyük abdestte kan

Sebepsiz ses kısıklığı

Geçmeyen şiddetli öksürük, balgamda kan, göğüs ağrısı, nefes darlığı

Menopoza girmiş kadınlarda vajinal kanama

Karında yeni gelişen şişlik

Erkeklerde sık idrara çıkma, çatallı idrar yapma, idrarda yanma, idrarda kan görülmesi

Kemik ağrıları

Israrlı ve şiddetli baş ağrısı, görme bozuklukları, denge kusuru, baş dönmesi, sebepsiz bulantı ve kusmalar

Vücutta yeni bir ben gelişmesi, mevcut benin büyümesi, kanaması, kaşınması, şekil ve renk değiştirmesi.”