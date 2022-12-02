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Sağlık Kanser araştırmalarında çığır açacak buluş!
Sağlık

Kanser araştırmalarında çığır açacak buluş!

Çinli bilim insanlarının hücreden hücreye etkileşimini aydınlatan yeni bir buluş ortaya koyduğu ve bu yeni buluşu açıklayan bir tezin ‘Science’ dergisinde bugün yayımlanacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 13:21:00 -
Kanser araştırmalarında çığır açacak buluş!

Yeni Akit  Ankara

İnsan vücudu ortamında hücrelerarası etkileşiminin aydınlatılması, dünya bilim çevresinde hala çözülemeyen teknik bir engel olarak biliniyor. Ancak Çinli araştırmacılar, bu sorunu çözecek önemli bir buluşa imza attı.

Çin Bilimler Akademisi’nden bir araştırma ekibi, sentetik biyoloji ve genetik teknolojilerinden faydalanarak, insan vücudunda hücrelerarası etkileşimleri isabetli şekilde tespit edebilen ve komşu hücreleri kalıcı olarak takip edebilen yenilikçi bir araştırma aracı geliştirdi. Komşu hücre genetik teknolojisi adı verilen bu araç, biyoloji ve onkoloji gibi birçok alanda araştırmaya güçlü destek sağlayacak.

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