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"Kanoda hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almak"

- Türkiye, olimpiyatlarda en fazla madalyanın dağıtıldığı branşlardan kanoda, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na daha fazla sporcu göndermeyi hedefliyor- Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı:"Öncelikli hedefimiz, bu yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda kadınlarda 2 kotayı alabilmek, daha sonra 2020 yılında yapılacak faaliyetlerde kota alabilmek"

04 Mart 2019 Pazartesi 11:23
"Kanoda hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almak"


MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na en fazla sporcuyla gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların yaklaşık 4 aydır kamp çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Köyceğiz ve Antalya'da iki farklı bölgede gerçekleştirilen kampların ardından Durgunsu Kano Olimpik ve Genç Milli Takım Seçme Yarışları'nı tamamladıklarını kaydetti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için bu yıl Macaristan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda kota dağıtılacağını belirten Kabakçı, "2020 yılında yine Avrupa Şampiyonası'nda bir kota olacak. Öncelikli hedefimiz, bu yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'nda kadınlarda 2 kotayı alabilmek, daha sonra 2020 yılında yapılacak faaliyetlerde kota alabilmek." diye konuştu.

Sporcuların yarışlara büyük bir özveri ile hazırlandığını vurgulayan Kabakçı, şöyle devam etti:

"Önümüzde Belarus'ta Avrupa Oyunları var. Burada 3 sporcuyla yer alacağız. Erkeklerde Serkan Kakkaç 2 bin metrede ülkemizi temsil edecek. Kadınlarda ise Hilal Avcı ve Lasma Liepa ile yarışlara katılacağız. Avrupa Oyunları da bizim için çok önemli. Buradaki derecelerle 2019 Dünya Şampiyonası'nda önümüzü görmemizi sağlayacağız."


- "Kano hızlı gelişiyor, büyüyor"


Kanoda gelişimin çok fazla olduğunu ve gösterilen ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Kabakçı, altyapıdan çok iyi sporcuların yetiştiğini dile getirdi.

Kabakçı, genç bir ekip olduklarını anlatarak, "Şu an bizim 23 yaş üstünde sadece iki sporcumuz uluslararası yarışmalarda mücadele ediyor. Kalan bütün sporcularımız hep 23 yaşaltı ve 18 yaşaltı." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl "Olimpik Umutlar" yarışması yaptıklarını hatırlatan Kabakçı, yarışlara 11-14 yaş grubunda 114 sporcunun katıldığını aktardı.

Özellikle son yıllarda doğu ve güneydoğuda kanoya ilginin çok arttığını belirten Kabakçı, "Farklı bölgelerden sporcularımızın katılımıyla iyi bir ekip yakaladık. Bu sene büyüklerin yanı sıra gençlere yönelik faaliyetler gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kabakçı, kanonun ülke genelinde tanınmasının ardından yeni sporcular yetiştirerek hedeflerini yükselteceklerini dile getirdi.

Kanonun sürekli antrenman ve emek isteyen bir spor dalı olduğunu vurgulayan Kabakçı, "Kano kuvvete ve dayanıklılığa bağlı bir spor." ifadesini kullandı.


- Serkan Kakkaç: "Olimpiyatlara katılmak istiyorum"


Milli sporcu Serkan Kakkaç, 7 yıldır kano sporu yaptığını söyledi.

Bu yıl 23 Yaş Altı Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ile Slovakya ve Fransa'da 2 uluslararası yarışa katılacağını, Dünya Şampiyonası'nda ise olimpiyatlara kota almak için çaba göstereceğini vurgulayan 20 yaşındaki sporcu, "Kış sezonunda Muğla ve Antalya'da çok sıkı bir kamp çalışması gerçekleştirdik. Bundan sonra da Bulgaristan ve Sırbistan'da kampa gireceğiz. 2020 öncesinde kota alarak Olimpiyat Oyunları'na katılmak istiyorum." diye konuştu.

Serkan Kakkaç, kanoya başladığında ilk amacının milli takıma girmek olduğunu anlatarak, "Şu an ise en büyük hedefim olimpiyatlara katılarak madalya alıp ülkemizin bayrağını göndere çektirmek." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:23
  1. Alper Cavit Kabakçı
  2. kano
  3. Köyceğiz
  4. Muğla
  5. Serkan Kakkaç
  6. Türkiye Kano Federasyonu

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