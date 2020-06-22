Kanocular normalleşme süreciyle yeniden kürek çekmeye başladı

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Durgun su sporlarında tercih edilen merkezlerden Adana'da kano sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde girilen yeni normalleşme döneminde suya inerek kürek çekmeye başladı.

Kovid-19 nedeniyle antrenmanlarına ara veren Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) ve bazı kulüplerin sporcuları, normalleşme süreci kapsamında belirlenen yeni kurallarla Seyhan Baraj Gölü'nde yeniden suya inmenin sevincini yaşıyor.

Tesis olanakları ve iklimsel uygunluğuyla öne çıkan Seyhan Baraj Gölü'nde çalışmalarını sürdüren sporcular, Kovid-19 öncesindeki performanslarına ulaşmak için kürek çekiyor.

Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 döneminde oyuncuların performanslarını kaybetmemesi için evlerinde antrenman programı uyguladıklarını söyledi.

Ev antrenmanları sırasında diyetisyen, fizyoterapist ve psikoloğun da internet üzerinden sporcularla görüştüğünü anlatan Akıllı, şunları kaydetti:

"Görevli personel de sporculara canlı yayınlarla destek sağladı. Milli takım kamplarının birçoğu Adana'daydı. TOHM ekibimizin hepsi bu kamplarda yer aldı. Sporcularımız ülkemizi yurt dışı yarışlarına temsil edeceklerdi ama yarışmalar iptal olunca sporcular da bu durumdan olumsuz etkilendi. Başta psikoloğumuz olmak üzere sporcularla sürekli görüşerek süreci atlatmaya çalıştık."





- "Antrenmanları arttırarak devam edeceğiz"





Normalleşme süreciyle gerekli tedbirleri alarak çalışmalara başladıklarını ifade eden Akıllı, şöyle konuştu:

"Antrenmanlarımıza başladık. Şu anda önümüzde görünen büyük bir yarışımız yok. O yüzden günde tek antrenman yapıyoruz. TOHM sporcularımızı sayıları az olduğu için servisle getiriyoruz. Tabii kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanıyorlar. Geldikleri anda ateşlerini ölçüyoruz. Doğada yapılan bir spor olduğu için sosyal mesafeyle ilgili bir sıkıntımız yok. Tedbirlere dikkat ediyoruz. Antrenman sonrasında da tekrar ateşleri ölçüyoruz, kayıt altına alıyoruz."

Akıllı, sporcuların performansını yükseltmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu bir performans sporu. Sporcuların performanslarını düşürmemeleri lazım. Psikolojileri rahat olmalı. İlk etapta sporcularımızı suyla buluşturduk. Salgından önceki performanslarına ulaşmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Eylül gibi müsabakalarımızın olma ihtimali var. Eylül ayına kadar sporcularımızın eski performanslarını yakalamaları için antrenmanları arttırarak devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Antrenman yapmayı çok özlemişiz"





Milli sporculardan Doğa Güleken de salgında antrenmanlara ara verdiklerini, evde çalışarak bu süreci geçirdiklerini anlatarak, "Çalışma aletlerini temin etmemizin imkanı yoktu. Antrenörlerimiz, evlerimize buradaki çalışma aletlerimizi yolladı, antrenman programlarımızı iletti. Her gün antrenörlerimizle görüştük. Kolay bir süreç değildi." yorumunu yaptı.

Güleken, su antrenmanlarına başladıklarını belirterek, "Suya indiğimiz için çok mutluyum. Antrenman yapmayı çok özlemişiz. Tarif edilmez bir duygu, umarım bütün sporcular bunu kalplerinde yaşamışlardır. Önümüzde belirli bir yarış programı yok. Olimpiyatlarımız 2021'e ertelendi. Antrenmanlarımıza devam ederek performanslarımızı korumak, daha da üstüne koymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli sporculardan İsmail Akgün de antrenörlerin Kovid-19 sürecinde kendilerine sürekli destek olduğunu vurgulayarak, "Antrenmanlara kısa bir süre önce başlamamıza rağmen şu an iyi bir toparlanma sürecindeyim. Havaların güzel seyretmesi bizim performansımızı daha da yükseltiyor. Çok mutluyuz. Özellikle suyun serinliğini ve rüzgarı hissetmek çok güzel." şeklinde konuştu.