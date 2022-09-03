Kanlı suikastın sır perdesi hâlâ aydınlatılamadı

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Son devrin en önemli İslam alimlerinden olan ve Nakşibendi tarikatı içerisinde mümtaz bir yeri olan Bayram Ali Öztürk Hoca, 3 Eylül 2006’da İsmailağa Camii’nde sabah namazının ardından verdiği vaaz sırasında şehit edildi. Pensilvanya iblisi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in dinler arası diyalog fitnesine karşı verdiği mücadeleyle bilinen Öztürk hoca, hakikat uğruna gözünü budaktan sakınmayan kişiliğiyle biliniyordu. Cezbe ehli bir maneviyatı olan Öztürk Hoca, mütedeyyin camia içerisinde de oldukça seviliyordu. Aradan geçen 16 yıla rağmen katil Mustafa Erdal’ın kim tarafından yönlendirildiği ve hangi odaklara hizmet amacıyla elim olayı gerçekleştirdiği bir türlü gün yüzüne çıkarılamadı.