  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kanlı suikastın sır perdesi hâlâ aydınlatılamadı
Aktüel

Kanlı suikastın sır perdesi hâlâ aydınlatılamadı

2006 yılında İsmail Ağa Camii’nde vaaz verdiği esnada kalbine saplanan bıçakla şehit edilen Bayram Ali Öztürk Hoca, Hakk’a irtihalinin 16. sene-i devriyesinde rahmetle ve hayırla yâd ediliyor. Aradan geçen 16 yıla rağmen katil Mustafa Erdal’ın kim tarafından azmettirildiği ve hangi odaklara hizmet amacıyla elim olayı gerçekleştirdiği bir türlü gün yüzüne çıkarılamadı.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 10:24:00 -
Kanlı suikastın sır perdesi hâlâ aydınlatılamadı

HABER MERKEZİ

Son devrin en önemli İslam alimlerinden olan ve Nakşibendi tarikatı içerisinde mümtaz bir yeri olan Bayram Ali Öztürk Hoca, 3 Eylül 2006’da İsmailağa Camii’nde sabah namazının ardından verdiği vaaz sırasında şehit edildi. Pensilvanya iblisi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in dinler arası diyalog fitnesine karşı verdiği mücadeleyle bilinen Öztürk hoca, hakikat uğruna gözünü budaktan sakınmayan kişiliğiyle biliniyordu. Cezbe ehli bir maneviyatı olan Öztürk Hoca, mütedeyyin camia içerisinde de oldukça seviliyordu. Aradan geçen 16 yıla rağmen katil Mustafa Erdal’ın kim tarafından yönlendirildiği ve hangi odaklara hizmet amacıyla elim olayı gerçekleştirdiği bir türlü gün yüzüne çıkarılamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

davut

hep merak etmişimdir kameralar var cemaat var ama katili gören yok..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23