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Gündem

Kanlı saldırıların planlayıcısıydı! Aranan bombacı yakalandı

Terör örgütü PKK'nın kanlı saldırılarının planlayıcısı olduğu belirlenen K.H isimli terörist yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 11:51:00 -
Kanlı saldırıların planlayıcısıydı! Aranan bombacı yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, ülkemize kaçak yollardan girip Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan bir grup Mültecinin Kandıra İlçesinden yurt dışına çıkacağı ve bu grup arasında önemli bir kişinin de bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Hemen harekete geçen Jandarma Ekipleri 02 Şubat 2021 günü operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda göçmenleri yurt dışına kaçıracak olan organizatör ile birlikte 11 mülteci yakalandı.

Jandarmanın gözaltına aldığı mülteciler ile ilgili yapmış olduğu incelemelerde, Suriye uyruklu 2 kişinin yurtdışına çıkmak için diğer mültecilerden daha çok para verdiği tespit edildi. Aynı kişilerin şüpheli hareketleri üzerine Jandarma bu kişiler ile ilgili detaylı araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu kişilerden birinin PKK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden biri olan 32 yaşında Suriye uyruklu K.H olduğu tespit edildi.

Ayrıca K.H isimli kişiye yapılan parmak izi ve araştırmalarda şahısın terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi olduğu, örgüte 2008 yılında katıldığı, Gara, Hakurk, ve Şemdinli bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Suriye uyruklu olması nedeniyle kolay saklanan kişinin en son örgütün sözde bölük komutanlığını üstlenerek eğitimler verdiği, yine örgütte patlayıcı uzmanı olarak görev yaptığı, 2021 yılında Hakkâri Şemdinli ilçesinde zırhlı bir araca, farklı bir tarihte yine yanı bölgede askeri bir konvoya yönelik patlayıcı ile saldırılar başta olmak üzete bir çok eyleminde faili olduğu tespit edildi.

Yine 2012 yılında Şemdinli merkezine yapılan saldırının planlayıcısı olup, bizzat saldırıda yer aldığı öğrenildi K.H ve kendisine yardım ile yataklıkta bulunan R.S tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Yorumlar

Bir

GARA DÜŞTÜ, PKK nin yönetimi, DÜŞTÜ, artık PKK lıların elleri, kolları, bağlı.irtibat, kuramıyor Karayılan,karadeliğe,girdi, saklanıyor, tir tir titriyor, korku bacayı sardı.Ermeniler nasıl BİTTİ ise, PKK'nın yönetimide, bitmiştir.
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