Kanlı saldırı sonrası Trump ölü sayısını açıkladı!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trumps aldırıyla alakalı açıklama yaptı.

LA Times'a konuşan bir güvenlik polisi, saldırı anında 30 el ateş açıldığını ve saldırganın 20'li yaşlarda sakallı ve siyah giyimli bir erkek olduğunu söyledi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bir saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Saldırının kaç kişi tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Bölge polisi olayın tehdit seviyesini ikinci seviye toplu katliam olarak güncelledi.

Güvenlik güçleri ve acil durum görevlilerinin olay yerine gittiği, halktan bölgeden uzak durmalarının istendiği kaydedildi.

Olay yerine ambulansların ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırının failinin öldürüldüğü ifade edildi.

Trump açıklama yaptı

ABD Başkanı Trump, kanlı saldırı ile ilgili ilk açıklamaya Twitter hesabı üzerinden yaptı. Trump, saldırı hakkında bilgilendirildiğini, FBI'ın olay yerinde olduğunu, 13 kişinin yaşamını yitirdiğini ve saldırgan ve bir polisin de hayatını kaybettiğini duyurdu.