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Dünya Kanlı baskın sırasında Trump'ın görüntüleri olay oldu! Dünya bu görüntüleri konuşuyor
Dünya

Kanlı baskın sırasında Trump'ın görüntüleri olay oldu! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

ABD'yi kaosa sürükleyen 5 kişinin öldüğü kongre baskını esnasında ABD Başkanı Donald Trump'ın çocukları ve etrafındakilerle müzikli parti yaparak olan biteni takip ettiği görüntüler dünya gündemini salladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 17:23:00 -

ABD Başkanı Donald Trump'ın galeyana getirdiği taraftarları Kongre binasını basmış ve ülke kaosun içine sürüklenmişti. Trump'ın o anlarda ne yaptığı ortaya çıktı. Trump, kızı Ivanka, oğlu Trump Jr ve ailesiyle müzikli parti yapıp, dev ekranlardan göstericileri keyifle izlediği ortaya çıktı. O anların görüntüsünü oğlu Jr. Trump yayınladı.

Trump ailesi, 'vatanseverler' ABD Meclisini basarak isyan başlatıp insanları öldürürken düzenledikleri partide müzik eşliğinde isyancıları izleyip güzel vakit geçirirken görülüyor. İnanılır gibi değil.

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