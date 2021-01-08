Kanlı baskın sırasında Trump'ın görüntüleri olay oldu! Dünya bu görüntüleri konuşuyor
ABD'yi kaosa sürükleyen 5 kişinin öldüğü kongre baskını esnasında ABD Başkanı Donald Trump'ın çocukları ve etrafındakilerle müzikli parti yaparak olan biteni takip ettiği görüntüler dünya gündemini salladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın galeyana getirdiği taraftarları Kongre binasını basmış ve ülke kaosun içine sürüklenmişti. Trump'ın o anlarda ne yaptığı ortaya çıktı. Trump, kızı Ivanka, oğlu Trump Jr ve ailesiyle müzikli parti yapıp, dev ekranlardan göstericileri keyifle izlediği ortaya çıktı. O anların görüntüsünü oğlu Jr. Trump yayınladı.
Trump ailesi, 'vatanseverler' ABD Meclisini basarak isyan başlatıp insanları öldürürken düzenledikleri partide müzik eşliğinde isyancıları izleyip güzel vakit geçirirken görülüyor. İnanılır gibi değil.