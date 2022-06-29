Kanlı banka soygunu: 2 ölü, 6 yaralı!
Kanada'da silahlı iki kişi banka soymak istedi. Polis soygun girişiminde bulunan şüphelileri etkisiz hale getirdi. Olayda 6 polis yaralandı.
Kanada'da silahlı iki kişi banka soymak istedi. Polis soygun girişiminde bulunan şüphelileri etkisiz hale getirdi. Olayda 6 polis yaralandı.
Kanada'nın Saanich kentinde, ağır silahlı silahlı ve kurşun geçirmez yelekli 2 kişi soygun amacıyla bir bankaya girdi.
Polise ateş açılması sonucu çatışma çıktı ve çatışmada 2 şüpheli vurularak öldürülürken, 6 polis yaralandı.
Polislerden üçünün durumunun ağır olduğu, banka çalışanlarından ise yaralanan olmadığı açıklandı.
Bankanın bulunduğu bölgede güvenlik kordonu oluşturuldu, önlem amaçlı olarak çevredeki binalarda bulunanlar tahliye edildi.