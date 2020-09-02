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Yaşam Kangal köpekleri yavrularını neden yer? İşte cevabı
Yaşam

Kangal köpekleri yavrularını neden yer? İşte cevabı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Doçent Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Koçkaya, dişi kangal köpeklerinin doğumundan hemen sonra yavrularını neden yediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 20:10:00 -
Kangal köpekleri yavrularını neden yer? İşte cevabı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Doçent Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Koçkaya, kangal köpeklerinin yavrularını yemesinin nedenini açıkladı.

Doçent Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Koçkaya, kangal köpeklerinin doğumundan 10 gün içinde yavrularını yemeleri ve zarar verdikleri yönündeki şikayetlerin ardından çalışmalara başladı. 15 yavrusunu yiyen köpek üzerinde çalışmalar yapan Koçkaya, çalışmalarının sonucu aldı.

Dr. Mustafa Koçkaya, kangal köpeklerinde görülen bir oksitosin hormonu eksikliğinin yavrularına yemelerine neden olduğunu söyledi. Koçkaya, yapılan araştırmalar sonucunda, yeni doğum yapan kangal köpeklerine oksitosin hormonu enjekte ettiklerini paylaştı.

5,5 yıl süren çalışma sonrası yavruları kurtardıklarını söyleyen Koçkaya, "Bu hayvanlar ya azat ediliyor ya da acısız öldürülüyor. Biz bu çalışma ile bunun önüne geçerek hem yetiştiriciye destek olduk hem de hayvanların geleceği ve yavrularımızın hayatını kurtarmış olduk. Bizim yaptığımız bu çalışma Kangal köpeklerine özgüdür" dedi.

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