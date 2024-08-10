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Yerel Kangal cinsi köpek zincirlerini kırarak çocuğa saldırdı! O anlar böyle görüntülendi
Yerel

Kangal cinsi köpek zincirlerini kırarak çocuğa saldırdı! O anlar böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-08-10 15:40:00 - 2024-08-10 15:50:58

Antalya'da 11 yaşındaki çocuğun taş attığı Kangal cinsi köpek, zincirini kırarak çocuğa saldırdı.

Antalya'da yaşanan üzücü bir olayda, 11 yaşındaki bir çocuk, taş attığı Kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Zincirini kıran köpek, çocuğa saldırarak yaralanmasına neden oldu. Olay sonrasında çevredeki vatandaşlar duruma müdahale ederek çocuğu kurtardı ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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