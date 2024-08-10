Kangal cinsi köpek zincirlerini kırarak çocuğa saldırdı! O anlar böyle görüntülendi
Antalya'da 11 yaşındaki çocuğun taş attığı Kangal cinsi köpek, zincirini kırarak çocuğa saldırdı.
Antalya'da yaşanan üzücü bir olayda, 11 yaşındaki bir çocuk, taş attığı Kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Zincirini kıran köpek, çocuğa saldırarak yaralanmasına neden oldu. Olay sonrasında çevredeki vatandaşlar duruma müdahale ederek çocuğu kurtardı ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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