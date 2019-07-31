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Kandıra sahillerinden 10 kamyon yosun toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kandıra sahillerinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları kapsamında, bir haftada 10 kamyon yosun topladı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:46
Kandıra sahillerinden 10 kamyon yosun toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kandıra sahillerinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları kapsamında, bir haftada 10 kamyon yosun topladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri Kandıra ilçesinin tüm sahillerinde bir hafta boyunca, 105 personelle yosun temizliği çalışması gerçekleştirdi. Sabahın ilk saatleri ve akşamüstü saatlerinde gerçekleştirilen yosun temizliğinde, 10 kamyon yosun sahillerden toplandı. Birçok plajın mavi bayrağa sahip olduğu Kandıra sahilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla sahiller daha temiz duruma geldi. Çalışmalar kapsamında 3 adet traktör, 2 adet JCB, 1 adet Kamyonet ve 1 adet kamyon görev yaptı. Sahillerden toplanan yosunlar, taşıma araçlarıyla İZAYDAŞ’a götürüldü. Yetkililer, temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:46
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