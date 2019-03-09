0553 313 94 23

Kandıra köyleri sahalara kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, Karaağaç, Alefli, Dalca ve Kocakaymaz Mahallelerine yapılan futbol sahalarının açılışını gösteri maçının başlama vuruşunu yaparak gerçekleştirdi.

09 Mart 2019 Cumartesi 18:09
Kandıra köyleri sahalara kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, Karaağaç, Alefli, Dalca ve Kocakaymaz Mahallelerine yapılan futbol sahalarının açılışını gösteri maçının başlama vuruşunu yaparak gerçekleştirdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaağaç, Alefli, Dalca ve Kocakaymaz Mahallelerineyaptırılan sentetik çim yüzeyli ve toprak zeminli futbol sahalarının açılışını gösteri maçının başlama vuruşunu yaparak gerçekleştirdi. Tanıtım programına Başkan Karaosmanoğlu ile birlikte Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Türkiye Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Satılmış, Ak Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, AK Parti Kandıra İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülnur Bayram, Karaağaç ve muhtarlar katıldı.Başkan Karaosmanoğlu konuşmasında köylerimizde müsait olanlarının çoğuna doğal veya sentetik çim yüzeyli futbol sahası yaptıklarını belirtti.


Tanıtımı gerçekleştirilen halı sahanın gençlerimizi spora yönlendirmede ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmada yardımcı olacağını da belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, “Gençlerimizi geleceğe hazırlarken zinde ve sporu hayatının tamamında seven bireyler olmalarını da önemsiyorum. Bu kapsamda şimdiye kadar amatör spor kulüplerimize 11 milyon lira malzeme yardım yaptık. Okullara yaptığımız malzeme yardımları, inşa ettiğimiz spor salonları ile gençlerimizin hem sağlıklı bir beden yapısına kavuşmasını, hem de zararlı alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlayacağız. Köylerimize spor kompleksi açarak genç yaşlı bütün hemşerilerimizin spor yapmaya ve sağlıklı bir ömür sürmeye teşvik ediyoruz. Yapılan bu hizmetlerin, yatırımların hepsi vatandaşlarımız içindir. İlimizi, ilçemizi ve köyümüzü daha modern, daha yaşanabilir, daha gelişip kalkınan bir hale getirmek için çalışıyoruz. Devletimizin imkanlarını en verimli şekilde kullanarak sizlere hizmet etmekten mutluluk duyduk, duymaya da devam edeceğiz. Bu halı sahanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, köyümüze hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 18:09
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
    1. Spor Toto Süper Lig: Medipol..
    2. Ruhani, Ayetullah Ali Sistani ile..
    3. "İstihdam edilen engelli sayısı 180..
    4. Beylikdüzü’nde araç uçurumdan aşağıya..
    5. Büyükşehir Belediye çalışanlarının..
    6. "Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu"..
    7. Ertuğrul Akbay'ın eski müdürü: Hakkımı..
    8. Ali Koç’a yoğun ilgi
    9. Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından..
    10. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:
    11. Alarko'nun Bükreş'te yapacağı çevre..
    12. Tekerlekli Sandalye Basketbol..
    13. Osman Özköylü: "Oyunun hakkı..
    14. Yunus polislerden kanser hastası..
    15. Ümit Özat: "Önümüzdeki maç ve..
    16. Saruhanlı’da Cumhur İttifakı’na yoğun..
    17. Bakan Kasapoğlu'ndan Esra Bayrak'a..
    18. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta..
    19. MHP’li Akçay’dan beka vurgusu
    20. Karaman: "Galibiyet camiamıza hayırlı..
    21. Ercan Kahyaoğlu: "Oyun oynamaya..
    22. İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna..
    23. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    24. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    25. 9. INAS Avrupa Salon Atletizm..
    26. Önlem paketini yetersiz bulan Sarı..
    27. Rus askeri gemisi Çanakkale..
    28. MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı!..
    29. "Cumhur İttifakı'nı durduramayacaklar"
    30. Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadınlar..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı