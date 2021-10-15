  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kandilli Rasathanesi resmen uyardı: Su seviyesi yükseliyor! Kıyılar yok olacak
Gündem

Kandilli Rasathanesi resmen uyardı: Su seviyesi yükseliyor! Kıyılar yok olacak

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, iklim değişikliğine bağlı olarak deniz seviyesinin yükseleceği konusunda uyardı. Tek, "Bununla beraber kıyı alanlarındaki yerler sular altında kalacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 14:54:00 -
Kandilli Rasathanesi resmen uyardı: Su seviyesi yükseliyor! Kıyılar yok olacak

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, dünyada etkisi her gün daha fazla hissedilen iklim değişikliği nedeniyle bazı çevresel değişimlerin yaşanabileceğini ifade etti. Tek, iklim değişikliğine bağlı olarak deniz seviyesinin yükseleceği konusunda uyarılarda bulundu.

"İklim değişikliği ile dünyayı büyük sorunlar bekliyor"

Adil Tek, ikilim değişikliği ile beraber doğal afet olaylarının artacağını ve dünyayı büyük sorunların beklediğini söyledi. Tek, “İklim değişikliği son yıllarda hatta son 10, 15, 20 yılın en önemli sorunlarından biri haline geldi. İklim değişikliğinden kaynaklı olarak da çevremizde atmosferik olaylarda, özellikle atmosferde meydana gelen büyük değişiklikler var. Fırtınaları beraberinde yaşıyoruz. Soğuk hava dalgalarını zaman zaman yaşıyoruz ama bununla birlikte yine sıcak hava dalgaları da etkili oluyor. Orman yangınları peşinden gelen seller dünyayı iklim değişikliğinden bekleyen önemli süreçler var. Önümüzdeki yüzyıl içerisinde bu süreçler dünya toplumunu oldukça fazla etkileyecek. Bu etkilenmenin en önemli kısımlarından bazıları az önce söylediğimiz gibi sıcak hava dalgaları, fırtınalar, aşırı yağışlar olacak. Tabii bunun beraberinde getirdiği insanları etkileyecek olan sorunlar var. Beraberinde bazı bölgeler çok kurak olacak. Bununla ilgili olarak temiz su temininden tutun da gıda güvenliğine kadar, gıda teminine kadar büyük sorunlar dünya toplumunu bekliyor.” ifadelerini kullandı.

"Kutuplardaki erimeler gittikçe artıyor"

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, sözlerine, “İklim değişikliğinin en önemli karşılığı aslında bir enerji problemi, Enerji probleminin çözülememesinden dolayı küresel bazda sıcaklıklar ve ısı enerjisi birikimi dünya üzerinde gittikçe artıyor. Buna yönelik olarak da ileriye yönelik hesaplamalar çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar içerisinde iklim senaryoları var. Dünyanın atmosferinde enerjinin büyük bir bölümü fosil yakıtlardan elde edildi. Fosil yakıtların içerisinde karbondioksit atmosfere salınıyor. Bu önemli sera gazı ile karbondioksitin önümüzdeki yüz yüzyıllar içerisinde de hatta önümüzdeki yıllar içerisindeki değişimin nasıl olacağı hesaplanmaya çalışılıyor. Bu hesaplamaya karşılık da dünya atmosferinin ne kadar güneşten gelen enerjiyi biriktireceği göz önüne alınıp hesaplatılıyor. Bu hesaplamanın üzerinden bakıldığında bazı bölgelerde değişimler, deniz seviyesindeki değişiklikler, yine aynı şekilde kutuplardaki erimeler gittikçe artıyor. Ve beraberinde de kutuplardaki erimenin artması, deniz sıcaklığı, deniz suyu sıcaklıklarının artması atmosferdeki su sirkülasyonu da değişti. Su sirkülasyonunun fazlalaşmasıyla birlikte deniz seviyelerinde de yükselmeler var” diye devam etti.

"Kıyı alanlarında bazı yerler sular altında kalacak"

Adil tek, “Deniz seviyeleri artacak. Bu tabii neyi etkileyecek? Deniz seviyesinin artması kıyı alanlarındaki değişimi etkileyecek. Kıyı alanlarında bazı yerler sular altında kalacak. Tabii yükselmenin ne kadar olacağı konusunda bazı tahminler var ama bunlar çok net tahminler değil. Deniz seviyesindeki kıyılarda daralma devam ediyor. Örneğin bir liman yaptınız. Limanınız sular altında kalacak ve özellikle altyapıda büyük sorunlar olacak. Tabii ki beraberinde getirdiği kıyı alanlarının daralmasıyla ilgili gıda üretiminde sıkıntılar başlayacak” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rafet

Günaydın dünya yollardır biliyor
  • Yanıtla
Oy kullanmada yeni sistem geliyor! Artık kullanılamayacak
Gündem

Oy kullanmada yeni sistem geliyor! Artık kullanılamayacak

AK Parti, oy kullanmada alternatif sistemleri masaya yatırdı. Buna göre oy pusulalarının konulduğu zarflar tarihe karışacak. Elektronik oyla..
CHP'li Özgür Özel'in görüştüğü 'çiftçi' çete lideri çıktı
Gündem

CHP'li Özgür Özel'in görüştüğü 'çiftçi' çete lideri çıktı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ziyareti sırasında çiftçi olduğunu söyleyen bir kişi traktörüne el konulduğunu iddia etmişti ancak o kiş..
Son iki günde terör örgütünün beli kırıldı! MSB'den flaş açıklama
Gündem

Son iki günde terör örgütünün beli kırıldı! MSB'den flaş açıklama

Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar hiç olmadığı kadar hız kazanırken terör örgütünün kayıpları her geçen gün daha da ar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay