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Gündem Kandilli müdürü Doğan Kalafat: İstanbul için en hayati önlem bu
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Kandilli müdürü Doğan Kalafat: İstanbul için en hayati önlem bu

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat İstanbul depremi hakkında, "Depreme dayanıklı evleri sağlam zemin üzerine yapmalıyız. Alınacak en hayati önlem bu." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 15:48:00 - 2023-02-27 15:52:14
Kandilli müdürü Doğan Kalafat: İstanbul için en hayati önlem bu

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, Fransız haber ajansı AFP'ye konuştu.

'İstanbul büyük bir depreme hazır mı?' sorusuna yanıt veren Kalafat, en hayati önlemi açıkladı.

"Düşük kaliteli çimento kullanmayı ve yumuşak topraklar üzerine bina inşa etmeyi" kınayan Kalafat, şunları söyledi:

"Çok sayıda kötü inşa edilmiş binaya sahip çok büyük bir şehir"

"6 Şubat’tan beri Türkiye’de 9 bin artçı yaşandı. Bu olması gerekenin 7-8 katı. İstanbul ne yazık ki, çok sayıda kötü inşa edilmiş binaya sahip çok büyük bir şehir. Zamanı iyi değerlendirmeliyiz. Depreme dayanıklı evleri sağlam zemin üzerine yapmalıyız. Alınacak en hayati önlem bu."
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