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Aktüel Kandilli duyurdu! Antalya'da 3.1 büyüklüğünde deprem
Aktüel

Kandilli duyurdu! Antalya'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden son dakika gelen bilgiye göre Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 48 km olarak tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 01:38:00 -
Kandilli duyurdu! Antalya'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Marmara ve Ege Denizi'nde peş peşe gelen deprem haberlerinin ardından bir deprem haberi de Antalya'dan geldi. Kandilli Rasathanesi, Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Antalya'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi Twitter hesabından Antalya'nın Kaş ilçesinde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Derinliği 48 km olarak ölçülen depremin şiddetinin ise 3.1 büyüklüğünde olduğu tespit edildi.

Kandilli'den yapılan açıklama:

Geçtiğimiz günlerde de Marmara'da meydana gelen deprem İstanbul'da etkili bir şekilde hissedilmiş vatandaşlar korku dolu anlar yaşamıştı. Marmara depreminin ardından Ege Denizi'nde de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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