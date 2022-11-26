  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Kandilli deprem son dakika 2022: (Marmaris) Muğla'da deprem son dakika 2022! Kandilli Rasathanesi son depremler
Yaşam

Kandilli deprem son dakika 2022: (Marmaris) Muğla'da deprem son dakika 2022! Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika deprem aramaları için Kandilli ve AFAD yakından takip ediliyor. AFAD'da yer alan bilgilere göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Muğla'da korkutan deprem de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Son dakika deprem Türkiye sallandı mı? İşte son dakika depremler....

Yeniakit Publisher
2022-11-26 23:44:00 - 2022-11-27 00:14:48
Kandilli deprem son dakika 2022: (Marmaris) Muğla'da deprem son dakika 2022! Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD'da yer alan bilgilere göre; Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem haberleri duyan vatandaşlar İstanbul da deprem son dakika şimdi 2022, K.Maraş deprem son dakika 2022, Kandilli Rasathanesi deprem, Son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde, az önce deprem nerede oldu son dakika, Kandilli deprem son dakika, son dakika deprem Türkiye, AFAD deprem gibi sorularla arama motorlarını sorguladı. İşte son dakika güncel deprem bilgiler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.09'da Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,06 kilometre derinlikte meydana geldiği ve en yakın yerleşim yerine 154 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.

 SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

26 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER
BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ
(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son depremler listelenmiştir
Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.11.26 23:09:34 35.3635 27.7797 85.8 -.- 4.3 4.2 AKDENIZ İlksel
2022.11.26 22:39:28 40.7975 31.0702 11.9 -.- 1.4 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel
2022.11.26 22:11:08 35.3343 27.7938 8.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.26 21:53:35 38.3675 27.2160 7.0 -.- 1.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.26 21:52:02 38.8738 32.6642 2.8 -.- 1.7 -.- TURANLAR-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2022.11.26 21:21:02 40.7882 31.0787 13.8 -.- 1.6 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel
2022.11.26 20:46:57 35.7087 26.8610 9.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.26 20:41:15 40.7640 30.9312 12.3 -.- 1.4 -.- HACISULEYMANBEY-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.26 20:33:38 40.8202 31.0462 5.0 -.- 1.3 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel
2022.11.26 20:32:50 38.6432 38.6063 15.1 -.- 1.6 -.- KARAOGLU-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2022.11.26 20:19:37 39.2595 26.2315 10.4 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

Türkiye Deprem Tehlike Haritaları - e-Devlet Kapısı için TIKLAYINIZ

Deprem uzmanı Naci Görür İstanbul depremi hakkında ne söyledi?

@nacigorur twitter hesabından açıklaması şöyle;

''Arkadaşlar, bugünkü Düzce depreminin İstanbul depremini etkileyip etkilemeyeceği üzerinde konuşmalar yapılyor? İzleyicilerim bana da soruyorlar. Biz yerbilimciler, KAF gibi çok büyük boyutlardaki doğrultu atımlı fay sistemi üzerindeki stres dağılımını tam olarak bilemiyoruz.''

Düzce depreminin Marmara’daki fay sistemi üzerinde nasıl bir stres alanı değişimine sebep olacağını bilmeden Beklenen Marmara depremine etkisi olmaz demek pek bilimsel bir yaklaşım değildir.

Naci Görür'den 'büyük deprem' uyarısı! Malatya'da 4.1 büyüklüğündeki ve son depremlere dikkat!
Naci Görür'den 'büyük deprem' uyarısı! Malatya'da 4.1 büyüklüğündeki ve son depremlere dikkat!

Yaşam

Naci Görür'den 'büyük deprem' uyarısı! Malatya'da 4.1 büyüklüğündeki ve son depremlere dikkat!

Depremden önce yapılması gerekenler: Deprem sırasında, deprem sonrasında neler yapmalıyız? AFAD
Depremden önce yapılması gerekenler: Deprem sırasında, deprem sonrasında neler yapmalıyız? AFAD

Yaşam

Depremden önce yapılması gerekenler: Deprem sırasında, deprem sonrasında neler yapmalıyız? AFAD

Sismograf nedir, ne işe yarar, neyi ölçer? Sismoloji nedir? Sismolog nedir? Depremin büyüklüğü nedir? Hiposantr ,richter ölçeği, Sismometre nedir?
Sismograf nedir, ne işe yarar, neyi ölçer? Sismoloji nedir? Sismolog nedir? Depremin büyüklüğü nedir? Hiposantr ,richter ölçeği, Sismometre nedir?

Aktüel

Sismograf nedir, ne işe yarar, neyi ölçer? Sismoloji nedir? Sismolog nedir? Depremin büyüklüğü nedir? Hiposantr ,richter ölçeği, Sismometre nedir?

Evinizin altından veya yakınından fay hattı geçiyor mu? Adrese göre sorgulama nasıl yapılır?
Evinizin altından veya yakınından fay hattı geçiyor mu? Adrese göre sorgulama nasıl yapılır?

Yaşam

Evinizin altından veya yakınından fay hattı geçiyor mu? Adrese göre sorgulama nasıl yapılır?

Dünyada ilk yöntem: Çelik dikiş tekniği! Hasarlı kirişler kısa sürede, düşük maliyetle güçlendirilecek
Dünyada ilk yöntem: Çelik dikiş tekniği! Hasarlı kirişler kısa sürede, düşük maliyetle güçlendirilecek

Aktüel

Dünyada ilk yöntem: Çelik dikiş tekniği! Hasarlı kirişler kısa sürede, düşük maliyetle güçlendirilecek

Meteoroloji açıkladı: La Nina etkisi olacak! 25 kente sarı kodlu uyarı: Yeni Kasım 2022 hava durumu raporu...
Meteoroloji açıkladı: La Nina etkisi olacak! 25 kente sarı kodlu uyarı: Yeni Kasım 2022 hava durumu raporu...

Yaşam

Meteoroloji açıkladı: La Nina etkisi olacak! 25 kente sarı kodlu uyarı: Yeni Kasım 2022 hava durumu raporu...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23