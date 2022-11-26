Kandilli deprem son dakika 2022: (Marmaris) Muğla'da deprem son dakika 2022! Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD'da yer alan bilgilere göre; Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem haberleri duyan vatandaşlar İstanbul da deprem son dakika şimdi 2022, K.Maraş deprem son dakika 2022, Kandilli Rasathanesi deprem, Son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde, az önce deprem nerede oldu son dakika, Kandilli deprem son dakika, son dakika deprem Türkiye, AFAD deprem gibi sorularla arama motorlarını sorguladı. İşte son dakika güncel deprem bilgiler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.09'da Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,06 kilometre derinlikte meydana geldiği ve en yakın yerleşim yerine 154 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.

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26 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER

BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ

(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son depremler listelenmiştir

Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.11.26 23:09:34 35.3635 27.7797 85.8 -.- 4.3 4.2 AKDENIZ İlksel

2022.11.26 22:39:28 40.7975 31.0702 11.9 -.- 1.4 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel

2022.11.26 22:11:08 35.3343 27.7938 8.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2022.11.26 21:53:35 38.3675 27.2160 7.0 -.- 1.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.26 21:52:02 38.8738 32.6642 2.8 -.- 1.7 -.- TURANLAR-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2022.11.26 21:21:02 40.7882 31.0787 13.8 -.- 1.6 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel

2022.11.26 20:46:57 35.7087 26.8610 9.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2022.11.26 20:41:15 40.7640 30.9312 12.3 -.- 1.4 -.- HACISULEYMANBEY-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.11.26 20:33:38 40.8202 31.0462 5.0 -.- 1.3 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel

2022.11.26 20:32:50 38.6432 38.6063 15.1 -.- 1.6 -.- KARAOGLU-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2022.11.26 20:19:37 39.2595 26.2315 10.4 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

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Deprem uzmanı Naci Görür İstanbul depremi hakkında ne söyledi?

@nacigorur twitter hesabından açıklaması şöyle;

''Arkadaşlar, bugünkü Düzce depreminin İstanbul depremini etkileyip etkilemeyeceği üzerinde konuşmalar yapılyor? İzleyicilerim bana da soruyorlar. Biz yerbilimciler, KAF gibi çok büyük boyutlardaki doğrultu atımlı fay sistemi üzerindeki stres dağılımını tam olarak bilemiyoruz.''

Düzce depreminin Marmara’daki fay sistemi üzerinde nasıl bir stres alanı değişimine sebep olacağını bilmeden Beklenen Marmara depremine etkisi olmaz demek pek bilimsel bir yaklaşım değildir.