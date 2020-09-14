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Gündem Kandilli açıkladı! Tuşba'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Gündem

Kandilli açıkladı! Tuşba'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 04:24:00 -
Kandilli açıkladı! Tuşba'da 3.4 büyüklüğünde deprem

İstanbul Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli, depremin derinliğini 5.0 km olarak belirledi. Depremin gece saat 03.06 sıralarında oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremin 3,2 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Deprem yerin 14.30 metre derinliğinde olduğu belirtiliyor.

Deprem sonrası can ve mal kaybı bildirilmedi.

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