Kandil’in yapamadığını CHP yapıyor!

Yavuz Selim İstanbul

CHP’nin kazandığı belediyeler üzerinden metropollerin kılcal damarlarına kadar sızan HDP’nin Zillet İttifakı çatısı altında iktidar ortaklığı projesi devreye konuldu. CHP’li asker eskisi Dursun Çiçek’in ardından CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Zillet İttifakı’nın iktidara gelmesi halinde HDP’ye bakanlık verilebileceğini söyledi. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi iktidar ortağı yapma projesini açık eden bu skandala siyasilerden ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden tepki üstüne tepki geldi.

Metiner: Millet bedelini ödetir

Akit’e konuşan AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, “CHP’nin iktidarı ile HDP’nin iktidarı arasında artık hiçbir fark yoktur. CHP ile HDP iç içe geçmiş durumdadır. CHP’nin içinde öyle isimler var ki onlar HDP’lilerden daha fazla tehdit unsuru içeriyorlar. Kabinede DAEŞ veya FETÖ’ye mensup bir bakanın olmasını Millet İttifakı içine sindirebiliyorsa, PKK’nın uzantısı HDP’li birisinin kabineye girmesini de sindirirler. PKK’nın silahla yapamadığını CHP Millet İttifakı ile yapmayı hedefliyor” dedi.

Metiner, “ ‘TBMM’de başkanvekilliği koltuğunda oturanlar bakanlık koltuğunda neden oturamasın’ diyorlar. Bunlar şu an zihnen milleti hazırlamaya çalışıyor. Kandil’den talimat alan kişileri bakanlık koltuğuna oturtmayı hedefliyorlar. Bu zihniyete millet sandıkta mutlaka bedel ödetir” diye konuştu.

Şahin: Önce büyükşehirlere şimdi bakanlıklara

Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin, “HDP’yi iktidara taşıma, bakanlıklara kadar yerleştirme projesinin CHP’nin parti politikası olduğunu öğrenmiş oluyoruz” sözlerini sarf etti. Şahin, “Belediyeler üzerinden büyükşehir yönetimlerinin kılcal damarlarına kadar sızan HDP’yi şimdi de iktidara taşımak istiyorlar. Daha önce HDP’li Sırrı Süreyya Önder, “Biz CHP ile ortağız ama bizimle ortak olduklarını saklıyorlar, saklamasınlar” demişti. CHP’nin HDP’ye yani PKK’ya kol kanat gerdiği, her yerde onlara kadro açtığı, çocuk parklarına PKK amblemleri yerleştirdiğini gördük. Şehitlerimize, gazilerimize sahip çıkmak, Millet İttifakı’na karşı çıkmayı gerektiriyor. HDP/PKK’yı iktidara taşıma heveslilerine asla fırsat vermemelidir” dedi.

Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “PKK artık terör kamplarında faaliyet gösteremiyor. İçişleri Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımızın çalışmalarıyla yerle yeksan olan PKK, silahlı pusu şeklinde saldırı yapamayacağını anladığı için masa başına geçmiş oldu. Ve masa başında HDP maskesiyle bırakın birkaç şehri ve bölgeyi, bütün ülkenin yönetiminde söz sahibi olma aşamasına getirilmek isteniyor. Buna fırsat verilmez, verilmemelidir.”