Kandil’in talimatları CHP’yi terletiyor

Buğra Kardan İstanbul

Seçim yenilgilerini hazmedemeyen CHP, 31 Mart’ta da mağlûp olmaktan korkuyor. Bu korku İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve emanetçisi Özgür Özel’i ilkesiz, ahlâksız ittifakı tekrar inşa etmeye itiyor. İmamoğlu ve Özel, bir yandan ittifaka ikna olmayan Meral Akşener’i tasfiye edip İP’in milliyetçi-maneviyatçı tabanını çalmaya soyunurken diğer yandan bölücüleri bünyesinde barındıran HDP’nin kardeş partisi DEM’in kapısını aşındırıyor. CHP yönetimi, ikili oynayarak halkı kandırmayı ve belediyelerini korumayı amaçlıyor. İmamoğlu ve Özel, İP’in tabanını ürkütmemek için HDP’ye yanaşmıyor ancak DEM’e devamlı gidiyor.

Ekrem zor durumda

İmamoğlu ve Özel, her gidişinde yeni bir taleple karşı karşıya kalıyor. Öğrenilenlere göre DEM, İBB’de dairelerin ve iştiraklerinin bir bölümünü ayrıca İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Adana ile Mersin’de bazı ilçelerin belediyelerini talep ediyor. Bu durum CHP yönetimini sıkıntıya sokuyor. Konuya ilişkin akit’e konuşan AK Parti 26’ncı Dönem Milletvekili Mustafa Ilıcalı, bu ikilinin yanlış adımlar attığını vurgulayarak, şunları dile getirdi: “CHP’nin tek başına belediye kazanması mümkün değil. 14-28 Mayıs seçimlerine baktığımızda bu hakikati görürüz. Tabii CHP, yeni bir strateji takip etmeye başladı. İttifakları gizli kapaklı değil, açık açık yapmaya koyuldu. Tabii Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ikilisi, İP’i yanında görmeyi arzu ediyordu. Bu ikili, İP net tavır takınıp ‘İttifaka girmeyeceğiz’ deyince şok oldu. İmamoğlu, hemen yeni bir operasyona soyundu. İP’li İBB Meclis üyelerini kullandı. Şu muhakkak ki İBB büyük bir güç. İBB Başkanına yakın olmak önemli. Bunu iyi bilen İP’li üyeler, Akşener’den koptular ki burada İmamoğlu’nun etkisi açık ve netti. İmamoğlu ve Özel’in gayesi ortada. Bu ikilinin emeli Akşener’i bypass etmek ve yerel seçimlerde İP’in tabanını almak. İBB’nin gücünü kullanarak CHP’yi ele geçiren İmamoğlu, İP’i de karıştırma gayretinde. İmamoğlu, İP’le yetinmiyor. HDP’nin İstanbul’da belli oy oranı olduğunun farkında. Onun için HDP ya da paravanı DEM’le pazarlığa tutuşuyor. CHP’nin oy oranının, İstanbul’u ve diğer büyük illeri almaya yetmeyeceği aşikâr.

Her tavizi verebilir

“Aradan 60 ay geçti, İmamoğlu’nun başarısız bir idareci olduğu anlaşıldı. İmamoğlu’nun ne yaptığı, yapmadığı belli oldu. Ne kadar metro, arıtma yatırımını hayata geçirdiği, geçirmediği ortaya çıktı. İmamoğlu, ulaşım alanında sınıfta kaldı. Metro inşaatını tamamlayamadı. İstanbul’u su sorunuyla karşı karşıya bıraktı. Hülâsa İmamoğlu, vaatler ve icraatlar konusunda başarısız oldu. Onun yeni vaatlerine inanılmayacak, icraatları olmadığı suratına vurulacak. Bu nedenle İmamoğlu ve ekibi algı oyununa gidiyor. Hatırlayın, 14-28 Mayıs seçimlerinin arefesinde anketler yayınlanıp Kılıçdaroğlu’nun ilk turda yüzde 60 oy alacağı savunuluyordu. Şu anda da aynı metot uygulanıyor. İmamoğlu’nun yüzde 50’yi aşkın oyla İBB’yi alacağı iddia ediliyor. O hâlde niye çırpınıyor? Neden vaatler ya da projeler açıklıyor. Kaybetme korkusuyla açıklıyor. Şu mutlak ki İmamoğlu zorda. DEM de dahil herkese her tavizi verir. Özel’i CHP’nin başına İmamoğlu’nun oturttuğu hakikat. CHP yöneticilerinin gözleri kara. Biliyorlar ki yerel seçimlerden başarısız çıkarlarsa Kılıçdaroğlu, yeniden karşılarına çıkacak. Onun için Kandil’le aynı dili kullanan DEM’le güç birliği yapıyorlar. DEM’e belediyeleri dağıtıyorlar ama millet bunu yemez. Millet, Cumhur İttifakı’nın ilkeli olduğunu ve eser siyaseti uyguladığını görüyor. “

DEM’le el ele vermek yanlış

AK Parti 27’nci Dönem Milletvekili İbrahim Aydemir de şu görüşleri paylaştı: “CHP’nin tabanında Atatürk hassasiyetleri olan insanlar da var. Bu insanların çok dikkatli olmaları gerekmektedir çünkü CHP yönetimi, Türkiye’nin bölünüp parçalanmasını savunanlarla yan yanadır. CHP’nin şu anda bölücülerin hamisi olan DEM’le bir arada olması açıkça Atatürk’ün ortaya koyduğu ilkelere ters hâlin zuhur etmesi demektir. Atatürk hassasiyeti olan insanlar, İmamoğlu ve Özel’in peşinden gitmemelidir. DEM’le el ele vermek yanlıştır. Bu yapılanmanın manası kandır, ‘dem’ kan demektir. Atatürk hassasiyeti taşıyanlar, CHP’nin adaylarına oy vermenin bölücü anlayışı onaylama anlamına geldiğini bilmelidir. CHP’nin kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne halel getireceğini unutmamalıdır. İnanıyorum ki CHP’nin vatanperver seçmenleri İmamoğlu’nun arkasında durmayacaklar. Çünkü yürütülen iğrenç pazarlığı görüyorlar. CHP’nin hemen yanında yer alan DEM’in Grup Başkan Vekili alenen elinde 40 bin insanın kanı olan, bebek ve çocuk katili Apo’ya methiyeler düzüyor. Utanmadan ‘Apo’nun ardında milyonlar var’ diyor. Buna CHP’den ses çıkmadığını görüyoruz. Buradan anlıyoruz ki DEM’e gidip duranlar, taviz verenler de Apo’nun yoldaşları. CHP çok faydacı. İmamoğlu ve Özel’in DEM’in her talebini yerine getirecek kadar tavizkâr tavır içinde olacağı belli. İnanıyorum seçmen bunu görecek okkalı tokat atacak.”

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