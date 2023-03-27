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Medya Kandil'i yol eden Hasan Cemal'e ilginç çağrı
Medya

Kandil'i yol eden Hasan Cemal'e ilginç çağrı

Yeniakit Publisher
2023-03-27 12:55:00 -
Kandil'i yol eden Hasan Cemal'e ilginç çağrı

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den milletvekili adayı olan Hasan Cemal'in "kör bir tutkunun peşinden koştuğunu" belirtti.

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den milletvekili adayı olan Hasan Cemal'in "kör bir tutkunun peşinden koştuğunu" belirtti.

Ardıç, Cemal'in artık çiçek sulaması gerektiğini ifade ettiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Eski ve namlı solcu Hasan Cemal, Kürt partisinin adayı...

(...) Yaşı 79...
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İnsanın dinlenme, çiçek sulama zamanı...

Aldırmıyor. İlle meclise girecek.

Meclise girecek de ne olacak?

Hiçbir işe yaramadan beş yıl geçirecek. Yaşı olacak 84...

O arada Kürtler bağımsızlık kazanacaklar de yaşlı arkadaşın heykeli mi dikilecek, okullara falan adı mı verilecek?

Öyle olmayacak. Yıllar geçip gidecek.

Hele bir ara parti de kapatılırsa, yandı gülüm keten helva...

Açıkta kalacak.

Değer mi bütün bunlara, değer mi?

Yazı yazmak, haftada iki gün de olsa, kesmiyor, yetmiyor.

İlle bir yerlere tutunmak, ensesini göstermek derdinde. İlle büyük adam olacak.

Böyle giden çok kişi var...

Tarihe mi geçiyorlar, nam mı kazanıyorlar?

Bir kör tutku işte... (...)"

 

 

 

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