Kandil’den seçimde CHP ile ittifak itirafı

Göksel Çağlav Ankara

31 Mart Mahalli İdareler seçimine sayılı günler kala terör örgütünün Kandil’deki sözde yöneticilerinden seçimlerle ilgili sık sık açıklamalar gelmeye başladı. Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden Mustafa Karasu, terör örgütünün siyasi ayağı HDP’nin batıda aday çıkarmamasını değerlendirirken, CHP ile nasıl ortaklık yaptıklarını anlattı. HDP’nin sadece Kürtlerin içinde yer almadığını belirten terörist başı, “Kürtlerin metropollerdeki ve Türkiye’deki temel dostları ve müttefikleri sol demokrat güçlerdir. Bunların her zaman yerelde CHP ile belli bir ilişkileri vardır. Daha doğrusu CHP’nin yerel dinamiklerinin sol demokratik güçlerle ilişkilenmeleri söz konusudur. Bu CHP’nin merkezi politikaları ile yerel dinamikler arasındaki bazı farklılıkların doğal sonucudur” ifadeleriyle yerel seçimlerdeki Kandil/HDP/CHP ittifakını ortaya koydu.