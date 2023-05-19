Kandil'den 2. tur mesajı! 'Milliyetçi' Kılıçdaroğlu buna ne diyor?

HDP ile birlikte PKK terör örgütü elebaşılarının desteklediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için Kandil'den yeni destek açıklamarı geldi. Terörist elebaşıları art arda yaptıkları açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nu 2. turda da destekleyeceklerini açıkladı.

Terörist elebaşları Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan, Murat Karayılan ve Mustafa Karasu'nun ardından kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal da verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaptı.

Remzi Kartal, "Kılıçdaroğlu desteklenecek bir adaydır" deyip, şu ifadeleri kullandı:

Oylarımızın ziyan edilmemesi, geçersiz sayılmaması için hiçbir hataya yer vermememiz gerekiyor. Kılıçdaroğlu'na oylarımızı vermeliyiz. Herkes seferber olmalıdır, hiçbir tartışmayı gündeme almamamız gerekiyor. Tüm taraftarlarımız, Erdoğan'ın şahsına temsil edilen politikaların işlememesi için, hem ülkede Avrupa'da herkes sandığa gitmelidir.

Duran Kalkan: En küçük bir gerileme yoktur!

Duran Kalkan da terör inlerinden yayınladığı videoda 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifakın 2. turda da süreceği mesajını verdi.

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Kalkan, "Muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı" dedi.

Kalkan, şöyle devam etti: AK Parti-MHP faşizmi milliyetçi, şöven, turancı, kızılelmacı zihniyetle siyaseti her bakımdan topluma hakim kılmaya çalışıyor. Eğitimi, sanatı, edebiyatı bu temelde geliştiriyor, ekonomiyi maliyeyi buraya harcıyor.

En küçük bir gerileme yoktur. Her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşumuzu sürdürüyoruz.

Kandil'den gelen diğer açıklamalar da şöyle:

Terörist Murat Karayılan: 14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir. Türkiye'ye özerklik getirmek istiyoruz. Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır.

Terörist Bese Hosat: HDP'nin aday çıkarmama tutumu HDP'nin ilkesel yaklaşımına uygun bir tutumdur. Bu anlamda biz bu tutumu değerli ve önemli, anlamlı buluyoruz. Bu tutumu da seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Sonrasında da çeşitli değerlendirmeler oldu. İleride kime destek vereceklerini de belirttiler. Kürt toplumunun da beklentisi budur. Erdoğan 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz' diyor. Bunun durması ancak değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak. Böyle bir hükümetin hemen yıkılması gerekirken, bir daha halkın karşısına çıkmaması gerekirken şimdi halkın karşısına çıkıyor. Nasıl oluyor yani? Türkiye insanı bu kadar anlamaz mı? Bunları görmeyecek kadar gözü kör mü?

Terörist Sabri Ok: A Haber'i izledik, Heval Abbas'tan bahsediyorlardı. Vay efendim Heval Abbas, şunu destekliyoruz, bunu desteklemiyoruz demiş. PKK'yı ne sanıyorlar? PKK zaten ideolojik ve siyasi bir harekettir. Amacımız siyaset yapmak. Amacımız siyaset. Tabi ki destek vereceğiz. Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler"

Terörist Helin Ümit: Eğer PKK savaşır durumda olmasaydı kimse Erdoğan'a, AK Parti-MHP'ye karşı sesini çıkaramazdı. Bu bu Zap'taki, Avaşin'deki, Metina'daki savaşın sonucudur. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Türkiye tarihinin en kritik, en önemli seçim süreçlerinden bir tanesi yaşanıyor. Bir iktidar değişimi değil, iktidarın el değiştirdiği bir seçim olarak görmemek lazım. Daha stratejik, aslında Türkiye'deki sistemin karakterinin belirleneceği bir seçim süreci oluyor. AK Parti-MHP ittifakı bölge açısından çok ciddi bir tehlikedir, tehdittir. AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım.

Terörist Remzi Kartal: Bu süreç faşizmin çökertilmesi, demokratikleşme, İmralı kapılarının kırılması ve açılması sürecidir. Onun için aşkla, heyecanla herkes seferber olmalıdır. Emek ve Özgürlük İttifakı'nı temsil eden güçlerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri tarihsel bir fırsattır. Erdoğan'ın çöküşünü sağlayacak tercihimizi bu temelde yapmalıyız. Kılıçdaroğlu'na destek vermeliyiz. Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP'nin çökertilmesi açısından doğru bir tercihtir.

Terörist Bese Hosat: Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Tarihi bir anlamı var. Seçim süreci ile birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır. Seçimler bitene kadar askeri eylemlerimize son verme kararı aldık.

Terörist Roni Serdem: Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını isterim. Kılıçdaroğlu'na bir şans vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Erdoğan yüzünden durmak bilmeyen bir savaş karşısında direniyoruz.