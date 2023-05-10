Kandil’de eğitim aldı, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemleri organize etti!

İstanbul’da kaldığı yurdun yönetiminin 17 Kasım 2022’de kayıp başvurusu yaptığı N.Ç.’nin silahlı eğitim için Irak’ın kuzeyine PKK kampına gittiği ortaya çıktı. PKK’nın üniversite yapılanmasında faaliyet gösteren N.Ç. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemleri de organize edenler arasındaydı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 Nisan günü saat 11.45’te Irak’tan İstanbul Havalimanı’na giriş yapan N.Ç.’yi (22) PKK/YPG üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. PKK’ya mensup olduğu gerekçesiyle aranma kaydı olan N.Ç. işlemlerinin yapılması için terörle mücadele şubesine götürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Marmara Üniversitesi öğrencisi N.Ç.’nin PKK’nın gençlik yapılanması Devrim Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde üniversite yapılanmaları sorumlusu düzeyinde faaliyet gösterdiğini tespit etti. Ekipler, N.Ç’nin Boğaziçi ve İstanbul’daki diğer üniversitelerdeki yasa dışı eylemleri organize ettiğini de ortaya çıkardı.

İddianamede N.Ç.’nin eğitim hayatına ara vererek 20 Ekim 2022’de Türkiye’den çıkış yaptığı ve silahlı eğitim almak üzere Irak’ın kuzeyindeki PKK kamplarına gittiği anlatıldı.