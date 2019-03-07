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Kandil tarihleri dini günler ve geceler 2019 | Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman 2019?

Regaib Kandili neler yapılmalı, nasıl değerlendirilmeli? Regaib gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur. Müjdesine mazhar olmak isteyen Müslümanlar Regaib Kandilini günahlardan kurtulmak için bir vesile aracı olarak görmekte. Peki 2019 kandil tarihleri ve dini günler ve geceler 2019. Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman 2019?

07 Mart 2019 Perşembe 15:52
Kandil tarihleri dini günler ve geceler 2019 | Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman 2019?

Regaib Kandili neler yapılmalı, nasıl değerlendirilmeli? Regaib gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur. Müjdesine mazhar olmak isteyen Müslümanlar Regaib Kandilini günahlardan kurtulmak için bir vesile aracı olarak görmekte. Peki 2019 kandil tarihleri ve dini günler ve geceler 2019. Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman 2019?

Dini gün ve geceler 2019

7 Mart 2019 Perşembe günü Regaib Kandili.

2 Nisan 2019 Cuma günü Miraç Kandili.

19 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

8 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

8 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman 2019?

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi 

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

2019 Kadir Gecesi ne zaman?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:52
  1. 2019 Kadir Gecesi ne zaman?
  2. Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman 2019?
  3. Kandil tarihleri dini günler ve geceler 2019

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