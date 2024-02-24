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Kadın - Aile Kandil simidi kıyır kıyır olacak! Kandili bekleyenler: Kandil simidi nasıl yapılır? Özel tarif, kimse bilmiyor!
Kadın - Aile

Kandil simidi kıyır kıyır olacak! Kandili bekleyenler: Kandil simidi nasıl yapılır? Özel tarif, kimse bilmiyor!

Yeniakit Publisher
2024-02-24 10:33:00 - 2024-02-24 11:45:16
Kandil simidi kıyır kıyır olacak! Kandili bekleyenler: Kandil simidi nasıl yapılır? Özel tarif, kimse bilmiyor!

Berat Kandili geldi çattı! Kandillerin olmazsa olmazı kandil simidi tarifi gündemde yerini aldı. Ev hanımları bu tarife bayılacak. En kolay ve kıyır kıyır kandil simidi tarifi: Bu yöntemle kandil simidi hem bayatlamayacak, hem de kıyır kıyır olacak. Kandil simidi yapmanın püf noktaları...

Kandil gecelerinde sofralara renk katan, Türk kültürünün önemli bir parçası olan kandil simidi, aslında Osmanlı saray geleneklerinden günümüze uzanan lezzetli bir tat.

Susamlı veya sade olarak hazırlanan bu özel simitler, mahlep, susam veya çörek otu gibi malzemelerle zenginleştirilerek kendine özgü bir lezzet kazanıyor.

Türkiye'de kandil günlerinde her pastanede bulabileceğiniz bu özel lezzet, sofraları şenlendirmek için sabırsızlanıyor.Ancak, evde kendiniz hazırlayarak bu muhteşem lezzeti tadını çıkarmak da mümkün.

Kandil simidini bu yöntemle yaparsanız, tadı damağınızda kalacak…Kıyır kıyır kandil simidi tarifi

Malzemeler;
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· 4,5 su bardağı un

· 125 gram eritilmiş tereyağı

· 1 çay bardağı sıvı yağ

· 1 yumurta

· 1,5 çay bardağı sulu yoğurt

· 1 paket kabartma tozu

· 1 tatlı kaşığı mahlep

· 1 tatlı kaşığı tuz

· 2 tatlı kaşığı şeker

· Yumurta

· Susam

Yapılışı;

Bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri bir araya getirin.

Güzelce karıştırdıktan sonra elenmiş unu azar azar ekleyin ve kabartma tozunu da ilave ederek yoğurmaya başlayın. Hamurun kıvamı kulak memesi yumuşaklığında olmalıdır.

Yoğurma işlemi tamamlandıktan sonra hamuru 5 dakika kadar dinlendirin. Bu sırada bir kasenin içerisine yumurta ve susamı hazırlayın.

Dinlenen hamurdan parçalar alarak elinizle simit şekli verin. Ardından önce yumurtaya batırıp sonra susama bulayarak yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Hazırladığınız simitleri 180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin. Simitler altın rengini aldığında fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz, afiyet olsun!

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