Kandil ne zaman? Miraç Kandili namazı kılınışı

İslam inancında “İsra ve Miraç mucizesi” olarak anılan o kutlu yolculuğun gecesi, bu yıl da dualarla, namazlarla ve manevi bir yoğunlukla karşılanıyor. Hazreti Muhammed’in Allah’ın davetiyle Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, ardından semaya yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili; affa, arınmaya ve kalbi yenilemeye açılan bir kapı olarak görülüyor. Peki Miraç Kandili 2026’da ne zaman?

Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?

Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesinde idrak edilir. Bu yıl 15 Ocak 2026 Perşembe günü Miraç Kandili olarak kabul ediliyor. Kandil geceleri, akşam ezanıyla başladığı için Miraç Kandili de 15 Ocak Perşembe akşamı başlayacak ve Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece boyunca ibadetlerle ihya edilecek.

Miraç gecesinde ne yaşandı, neden önemli?

Miraç, kelime anlamıyla “yükseliş” demektir. İslam kaynaklarında; efendimiz Hazreti Muhammed’in bir gece Allah’ın davetiyle önce Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesi “İsra”, oradan da gökler ötesine yükseltilmesi ise “Miraç” olarak anılır. Bu gecenin en önemli hatırlatmalarından biri ise beş vakit namazın farz kılınması, “Amenerrasulü” diye başlayan Bakara Suresi’nin son iki ayetinin nazil olması ve Allah’a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesinin verilmesidir.

Miraç Kandili’nde kılınacak özel bir namaz var mı?

Bu geceyle ilgili en çok araştırılan konuların başında “kandilde özel namaz var mı?” sorusu geliyor. Kandil gecelerinde Müslümanların; tövbe etmesi, dua etmesi, Kur’an okuması, kaza veya nafile namazlarla geceyi değerlendirmesi öne çıkan ibadetler arasında yer alıyor. Bu nedenle Miraç Kandili’nde de akşamdan itibaren namaz, dua, istiğfar ve Kur’an tilaveti ile gecenin ihyası önemseniyor.

Miraç Kandili namazı nasıl kılınır?

Miraç Kandili’nde kılınacak namazlar genel olarak nafile namaz olarak değerlendirilir. Bu gecede, kişinin imkanı ve niyetine göre kaza namazı, nafile namaz, tövbe namazı ya da hacet namazı kılınabilir. Kandil gecesi ibadete akşam namazıyla başlanabilir; yatsı namazından sonra da gecenin ihyası sürdürülebilir.

Miraç Kandili’nde tesbih namazı kılınır mı, nasıl kılınır?

Bu gece kılınabilecek namazlar içinde en çok bilinenlerden biri Tesbih namazıdır. Tesbih namazı, dört rekât olarak kılınır ve ömürde en az bir defa kılınmasının tavsiye edildiği bir ibadet olarak aktarılır. Tesbih namazına “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” niyet edilerek başlanır. İlk rekâtta Sübhâneke’den sonra 15 defa “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Fâtiha ve zamm-ı sure okunduktan sonra aynı tesbih 10 defa tekrar edilir. Rükûda 10, rükûdan kalkınca 10, birinci secdede 10, secdeden doğrulunca 10, ikinci secdede 10 defa söylenir. Böylece her rekâtta toplam 75 tesbih yapılmış olur. Dört rekâtın tamamında aynı düzen tekrarlandığında toplamda 300 tesbih ile tesbih namazı tamamlanır.