Kandil DEM’i DEM CHP’yi kumanda ediyor

Teröre karşı bildiri konulu TBMM Tezkeresi, özel oturum ile toplanan Genel Kurul’da oy çokluğuyla kabul edildi. Terörün hiçbir zaman hedefine ulaşamayacağı, Türk milletinin asla teröre boyun eğmeyeceği belirtilen tezkereye, DEM Parti haricindeki bütün partiler, ‘evet’ oyu kullandı. Son tezkere oylaması, TBMM’de terörün temsil edildiği eleştirilerini getirirken, yerel seçimler için DEM Parti ile ittifakta kararlı olan CHP’nin bu duruşu da tepki çekiyor.

CHP’den kerhen destek

Konuya ilişkin akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise, şunları söyledi: “ABD, son MGK bildirisinde de yer aldığı gibi PKK’ya ‘Teröristan’ kurdurmak için destek veriyor. İsrail’in, siyonizmin arz-ı mevud emellerine hizmet etsin diye veriyor bu desteği. CHP de emperyalizmin bu topraklarda temsilciliğini yapmaktadır. Bu açıdan CHP ile PKK arasında çok fazla bir fark yoktur. CHP de PKK da, onun siyasi uzantısı da emperyalistlere hizmet ediyorlar. Özellikle 15 Temmuz’dan sonra ABD her geçen gün artan bir şekilde bu toprakları bölmek için teröre destek veriyor. Emperyalistler Lozan’da Osmanlı’yı parçalayıp yutmuştur, doymamıştır. Şimdi de Türkiye’yi parçalamak için teröre ve siyasi uzantılarına destek vermektedir. Bu nedenle CHP’nin DEM Parti ile birlikte hareket etmesinde şaşılacak bir durum yoktur. Son bildiriye CHP’nin destek vermesi, seçim olduğu içindir. CHP’nin desteği bir seferlik ve kerhendir.”

Aynı zihniyet

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de, şunları söyledi: “CHP İstanbul’da ve diğer büyük şehirlerde DEM Parti’nin oylarını alabilmek için teröre karşı dik duruş sergileyememektedir. TBMM’de bir önceki teröre karşı ortak bildiriye CHP katılmamış, kendileri ayrı bir bildiri yayınlayarak, DEM Parti’ye ‘Ben diğerleriyle birlikte değilim’ mesajı göndermiştir. Benim tavsiyem, Türkiye’nin geleceği, bağımsızlığı, bekası söz konusu olduğunda partilerin çıkarları ikinci planda olmalıdır. Özellikle son dönemde İYİ Parti ittifaktan ayrılınca CHP’nin eli DEM Parti’ye mahkum kaldı. Onlar da bunu kullanarak mevzi kazanabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. DEM’i idare eden zihniyet bu sefer CHP’yi de idare etmeye başladı. İnşallah biz kazanarak buna fırsat vermeyeceğiz.”