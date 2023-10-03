Kandil bu cüreti sizden alıyor

Buğra Kardan İstanbul

PKK’nın kanlı eylemlerine kör kalan, bölücüler için “Yere sigara izmaritlerini bile yerlere atmıyorlar” şeklinde güzellemeler yapan, terör örgütüyle iltisaklı HDP’ye “Her evden bir oy” diyerek yüzde 10 barajını aşırtan zillet ve medyası TBMM’nin açıldığı 1 Ekim’de hainlerce yapılan bombalı saldırının akabinde ise arsızca hükümete yüklendi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun fonladığı Karar gazetesinin “Bu cüreti nereden buluyorlar” manşetini atması infiale yol açtı. Vatandaşlardan bu manşeti takiben “CHP ve yavrularının dün Erdoğan karşıtlığında buluştuğu, aynı safta durduğu Kandil bugün Türkiye’nin başına bela oluyor”, “Zillet paydaşları üzülmüş gibi yapıyor, PKK’ya değil de hükümete saldırıyor” yorumlarını yaptı.

Kandil'le aynı istikametteler

Güvenlik uzmanları ise PKK’nın evvelsi günkü saldırıyı seçimler esnasında Kandil’le aynı istikamette duranlardan, HDP’yi TBMM’ye sokmak için çabalayanlardan, “Sigara izmaritlerini bile yerlere atmıyorlar” diyerek terör örgütünü aklamaya çalışanlardan güç alarak Ankara’nın kalbinde bomba patlattığını vurguladı.

Amaç hedef şaşırtmak

Emekli Albay Ersan Ergür, Yeni Akit’e şu değerlendirmelerde bulundu: “14-28 Mayıs seçimlerinden evvel Millet İttifakı bilhassa HDP’yle yakınlaşmış, Kandil’in destek beyanlarına ses etmemişti. Bu beyanlara karşı Cumhur İttifakı’ndan ve vatanperver isimlerden gelen çıkışlara da CHP kayıtsız kalmış ve 14-28 Mayıs’ta da hezimete uğramıştı. Şimşekleri üzerlerine çeken Millet İttifakı paydaşlarının Ankara saldırısından faydalanma yoluna gitmeleri doğaldır. Bunların hedef şaşırtmak maksadıyla terör örgütünün cüretkâr tavırla devlete karşı eylemlere giriştiğini savunmaları normaldir. Çünkü CHP ve yanında konumlananlar çözüm sürecinde terör örgütünün toparlandığını, güçlendiğini iddia ediyorlardı. Hedef terörle mücadeleyi gölgelemekti. Şu anda da hedef aynı.”

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Emniyet teyakkuzda

“Şunu biliyoruz ki bu saldırıyı PKK tek başına yapmadı. Yabancı istihbarat örgütlerinden yararlanarak yapıldı. Şükür ki can kaybı yaşanmadı. Emniyetin yerinde, zamanında müdahalesi de teyakkuz halinde olunduğunu gösteriyor. Karşımızda hemen her konuyu fırsatta çevirerek hükümeti zor durumda bırakmaya çalışan bir muhalefet var. Akıl dışı ifadeler kullanan bir muhalefet var, ‘Bu cüreti nereden buluyorlar’ art niyetli bir ifade. Kınıyorum, gerçeği yansıtmıyor. Emniyet mensuplarımız terörle mücadelede etkinler, doğru adımlar atıyorlar. Türkiye’de 2016 sonrasını ele aldığımızda böyle bir eyleme imza atılmasının kolay olmadığı görülür. Böyle yüzlerce eylemin hayata geçmeden önlendiği zaten biliniyor. Yani ‘Bu cüreti nereden buluyorlar’ manşetinin karşılığı yok. Bu yavuz hırsız misali. Esasında iktidarın değil, muhalefetin verdiği cüretle, cesaretle teröristler bu eyleme girişiyorlar. ‘İktidara geldiğimizde Demirtaş özgür olacak’ sözü verenler, HDP için çalışanlar belli. Bombalı saldırı için TBMM’nin açılış tarihinin tercih edilmesi de HDP ve HDP’yle yol yürüyenlerden aldıkları kuvvetten ileri geliyor. İyi ki emniyet ve istihbarat birimlerimiz Türkiye’de, yabancı ülkelerde aktifler. Yurt içinde ve yurt dışında verilen terörle tarihi mücadeleyi itibarsızlaştırma teşebbüsleri de başarısız olmaya mahkûmdur.”