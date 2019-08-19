Kandil bölgesine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:24
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Kandil bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.
Teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu harekatta 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
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