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Ekonomi Kanatlı sektörü sorunlarına el atılmasını bekliyor
Ekonomi

Kanatlı sektörü sorunlarına el atılmasını bekliyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tavuk eti fiyatının artışının üreticiye yansımadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 08:43:00 -
Kanatlı sektörü sorunlarına el atılmasını bekliyor

Bayraktar, “Üreticinin tavuk başına alacağı ücret sürdürülebilir seviyeye getirilmelidir. Sözleşmede belirlenen üretici fiyatları, şeffaf bir şekilde üreticiye sürdürülebilir bir gelir sağlayacak, performansa dayalı belli bir metodolojiye bağlı olarak belirlenmelidir” ifadelerini kullandı.

Varlıklar değersizleşti

Kanatlı sektöründen 2 milyon kişinin geçimini sağladığını aktaran Bayraktar, üreticilerin sahip oldukları kümesler ile tesislerin her geçen gün eskidiğini; varlıklarının değersizleştiğini belirtti. Bayraktar, şunları kaydetti: “Örneğin 5 milyon liralık yatırımla kurulan bir kümes en az 10 yılda kendini amorti etmesi gerekirken elde edilen gelire göre bu 25 yıla kadar yükselmiştir. Birçok kümes yüksek maliyetle karşı karşıya kalmıştır.”

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