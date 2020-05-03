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Aktüel

"Kanatlı dostlarım" dediği güvercinleri koronavirüs günlerinde besliyor

Yeniakit Publisher
2020-05-03 12:50:33 -
"Kanatlı dostlarım" dediği güvercinleri koronavirüs günlerinde besliyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir giyim mağazası sahibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin uygulanmasıyla boş kalan cadde ve sokaklarda güvercinleri besliyor.

Esnaf Rıza Töre, salgını önleme tedbirlerinin uygulanmaya başladığından bu yana yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri unutmadı.

Töre, "kanatlı dostlarım" dediği güvercinlerin Saraçlar Caddesinde toplandığı alanı her gün dolaşıp, buğday bırakıyor.

Salgının insan kadar sokak hayvanlarını da etkilediğini vurgulayan Töre, Töre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle kuşların bu dönemde yiyecek bulmakta zorlandığını kaydetti.

Töre, "Salgın başladığından bu yana her gün güvercinleri besliyorum. Gördüğünüz gibi cadde bomboş. Kanatlı dostlarımızı unutmayalım. Sokaktaki kedi, köpekler için mama bırakabiliyorlar, bunu kuşlar için de uygulayabilirler. Belediye caddeye kuşlar için yem makinası koyabilir. Bu zor dönemlerde kuşları da unutmuyoruz." diye konuştu.

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