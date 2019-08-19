Kanarya Adaları yangınında 9 bin kişi tahliye edildi

Kanarya Adaları’ndan Gran Kanarya’da 2 gün önce çıkan yangın devam ederken, 9 bin kişi afet bölgesinden tahliye edildi.

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndan Gran Kanarya’daki Tejeda kasabası yakınlarında başlayan orman yangını, dağlık bölgelerde yayılmaya devam ediyor. Yetkililer, sıcak havalar ve kuvvetli rüzgarların güçlendirdiği yangının üstesinden gelmekte zorlanıldığını bildirirken bölgedeki 9 bin sivil de tahliye edildi. Yaklaşık 6 bin hektarlık alanı küle çeviren alevlerle mücadele edilmesi için bölgeye binden fazla itfaiyeci gönderildi.

Alevlerin 50 metreyi geçtiği orman yangınlarıyla havadan mücadele etmek için bölgeye 16 adet uçak ve helikopter sevk edildi. İspanya’ya bağlı olan Kanarya Adaları’nın Devlet Başkanı Angel Victor Torres, "Bu ciddi ve zarar verici yangını yeneceğiz” dedi. Torres, yangınların henüz adadaki havalimanını etkilemediğini sözlerine ekledi.

Tejeda kasabası, orman yangınları nedeniyle bu ak ikinci defa boşaltıldı.