Kanalizasyon patladı! Dayakçı Sinan Ateş FETÖ ile kardeş

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Ateş, FETÖ’nün 17-25 Aralık yargı kılıflı darbe operasyonunda da örgüt lehine paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Kendisini eleştirenlere tahammül edemeyerek pizzacı kılığında darp ettiren ve zorla kendisine özür mesajları attıran Ateş,

17-25 Aralık’ın en çok hissedildiği tarihler olan 21 Aralık 2013 tarihinde "Türkiye lağım suyu ile abdest alanlardan artık kurtulmalıdır” şeklinde paylaşımlar yaparken

25 Aralık 2013'te ise FETÖ ve avenelerinin dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve kadrosuna karşı başlattığı #BakanlarYetmezHükümetİstifa eylemine destek verdiği öğrenildi.



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HER DAİM FETÖ’NÜN YANINDAYMIŞ

Öte yandan Ateş’in FETÖ’nün MİT TIR’ları ihanetine destek verdiği de ortaya çıkmıştı.

Ateş’in FETÖ’cü askerlerin Hatay Kırıkhan’da 1 Ocak 2014 ve Adana Ceyhan’da 19 Ocak 2014’te Suriye’ye giden MİT’e ait yardım tırlarını durdurarak kumpas kurmasına sosyal medyadan destek verdiği öğrenilmişti. Ateş, 2 Ocak 2014 tarihinde sosyal medya hesabında “TIR'da Türkmenlere götürülen yardım varmış. BM raporunda, Türkiye'nin Suriye’deki terörist oluşumlara 49 ton silah sattığı yazmıyor mu?” paylaşımını yaptığı belirlenirken Suriye’deki Türkmenleri de terörist grup olarak tanımladığı görülmüştü.