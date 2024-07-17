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Gündem Kanalizasyon patladı! Dayakçı Sinan Ateş FETÖ ile kardeş
Gündem

Kanalizasyon patladı! Dayakçı Sinan Ateş FETÖ ile kardeş

Yeniakit Publisher
2024-07-17 11:47:00 -
Kanalizasyon patladı! Dayakçı Sinan Ateş FETÖ ile kardeş

Ankara’nın göbeğinde gündüz vakti öldürülen ve cinayeti CHP ve avenelerince rant kapısı haline getirilmek istenen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in FETÖ hayranlığı, örgütün MİT TIR’ları ihanetiyle sınırlı kalmamış.

HABER MERKEZİ

Ateş, FETÖ’nün 17-25 Aralık yargı kılıflı darbe operasyonunda da örgüt lehine paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Kendisini eleştirenlere tahammül edemeyerek pizzacı kılığında darp ettiren ve zorla kendisine özür mesajları attıran Ateş,

17-25 Aralık’ın en çok hissedildiği tarihler olan 21 Aralık 2013 tarihinde "Türkiye lağım suyu ile abdest alanlardan artık kurtulmalıdır” şeklinde paylaşımlar yaparken

25 Aralık 2013'te ise FETÖ ve avenelerinin dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve kadrosuna karşı başlattığı #BakanlarYetmezHükümetİstifa eylemine destek verdiği öğrenildi.


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HER DAİM FETÖ’NÜN YANINDAYMIŞ

Öte yandan Ateş’in FETÖ’nün MİT TIR’ları ihanetine destek verdiği de ortaya çıkmıştı.

Ateş’in FETÖ’cü askerlerin Hatay Kırıkhan’da 1 Ocak 2014 ve Adana Ceyhan’da 19 Ocak 2014’te Suriye’ye giden MİT’e ait yardım tırlarını durdurarak kumpas kurmasına sosyal medyadan destek verdiği öğrenilmişti. Ateş, 2 Ocak 2014 tarihinde sosyal medya hesabında “TIR'da Türkmenlere götürülen yardım varmış. BM raporunda, Türkiye'nin Suriye’deki terörist oluşumlara 49 ton silah sattığı yazmıyor mu?” paylaşımını yaptığı belirlenirken Suriye’deki Türkmenleri de terörist grup olarak tanımladığı görülmüştü.

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