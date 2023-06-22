  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kanaldaki balıklar şok etti
Yerel

Kanaldaki balıklar şok etti

Yeniakit Publisher
2023-06-22 10:40:00 -
Kanaldaki balıklar şok etti

Sakarya'da su kanalındaki 4 kiloluk balıklar görenleri şaşırttı.

Karasu ilçesinin merkezinden geçen kanalda görülen balıklar, şaşkınlığa sebep oldu. Yarım metreyi bulan ve yaklaşık 4 kilogram olduğu tahmin edilen ‘Sarı Kanat’ cinsi balıklar, amatör balıkçıların bir anda dikkatini kanala çevirmeyi başardı. Balıkların su kanalına Küçükboğaz Gölü’nden girdiği tahmin edilirken, ilk kez bu kadar büyük ve ağır balık gördüklerini belirten vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Balığı görerek kayda alan bir vatandaş, “Vallahi kanalın içinde kiloluk balık var. Şimdi görenler belki nerede olduğunu soracaklar. Bizde tesadüf gördük ve çok ilginç bu kanalın içinde bu kadar büyük balık olması” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Sakarya'da korkutan yangın! Tek katlı evi alevler sardı
Sakarya'da korkutan yangın! Tek katlı evi alevler sardı

Yerel

Sakarya'da korkutan yangın! Tek katlı evi alevler sardı

13. Dünya Arı Günü Sakarya’da coşkuyla kutlandı
13. Dünya Arı Günü Sakarya’da coşkuyla kutlandı

Tarım
ÖNE ÇIKAN VİDEO

13. Dünya Arı Günü Sakarya’da coşkuyla kutlandı

Sakarya'da kaza: 1 kişi ağır yaralandı
Sakarya'da kaza: 1 kişi ağır yaralandı

Aktüel

Sakarya'da kaza: 1 kişi ağır yaralandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23