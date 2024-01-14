Kanala düşen kamyonu halatlarla çekerek çıkardılar
Van'da 30 kişi, kanala düşüp, yan yatan kamyonu halatlar bağlayıp çekerek çıkarttı. O anlar, kameraya yansıdı.
Van'da 30 kişi, kanala düşüp, yan yatan kamyonu halatlar bağlayıp çekerek çıkarttı. O anlar, kameraya yansıdı.
Gürpınar ilçesi Tutmaç Mahallesi yakınlarında saman yüklü kamyon, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kanala düşerek yan yattı. Kazada şoför yara almadan kurtulurken, çevredekiler kamyonu çıkarmak için seferber oldu. 30 kişi, halatlar bağladıkları kamyonu çekerek saniyeler içerisinde kanaldan çıkarttı.