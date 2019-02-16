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Kanal tedavisi aşamalarına dikkat

Diş Hekimi Yalçın Genç, sanıldığının aksine kanal tedavisi işleminin ağrısız gerçekleştiğini ve tedavi edilen dişin uzun yıllar ağızda kaldığını söyledi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:06
Kanal tedavisi aşamalarına dikkat

Diş Hekimi Yalçın Genç, sanıldığının aksine kanal tedavisi işleminin ağrısız gerçekleştiğini ve tedavi edilen dişin uzun yıllar ağızda kaldığını söyledi.


Dişin sert dokusunun içinde, kökün en ucundan giren kan damarları ve sinirlerin bulunduğu dişe hayat veren küçük bir odacık bulunduğunu belirten Diş Hekimi Yalçın Genç, “Dişlerin büyümesini ve sürmesini sağlayan bu yapı, çürüme meydana geldiğinde alarm görevi de görmektedir. Erken safhada tedavi edilmeyen diş çürükleri ilerleyerek pulpaya ulaşır ve burada iltihabı değişimlere neden olarak şiddetli ağrılar oluşturur. Daha sonraki aşamada bakterilerin salgıladığı asitler pulpayı öldürür. Böylelikle ortaya çıkan toksinler (zehirler) kök ucundan sızarak çene kemiğine yayılır. Çene kemiğinde oluşan iltihap dişin kaybına, çevre dokularının da zarar görmesine neden olur. Bu duruma gelmeden önce dişi ve çevre dokuları korumak için hastalıklı pulpa dokusunun alınmasıyla diş kurtarılabilir” dedi.


Pulpa dokusunun anestezi altında temizlendikten sonra, kanalların genişletilip dezenfekte edildiğini ifade eden Diş Hekimi Genç, “Tüm bu işlemlerden sonra pulpa odasının içi özel maddelerle kök ucuna kadar doldurulur. Sanıldığının aksine bu işlemler ağrısız gerçekleşmekte ve tedavi edilen diş uzun yıllar ağızda kalmaktadır” diye konuştu.


Diş Hekimi Genç, kanal tedavisi aşamalarını ise şöyle sıraladı:


“Radyografi alınarak sorunlu dişin tespit edilmesi. Diş canlı ise lokal anestezi yapılarak diş ve çevre dokulardaki duyarlığın yok edilmesi. Dişin Mine ve Dentin tabakalarındaki çürüklerin temizlenerek pulpaya ulaşılacak boşluğun oluşturulması. Dişe rubber dam takılarak izole edilmesi. Elektronik aletler kullanılarak çalışma uzunluğunun saptanması ve radyografi ile teyit edilmesi. Döner alet sistemleri kullanılarak kök kanalı içindeki enfekte dentin tabakalarının, mikroorganizmaların yok edilmesi ve uzaklaştırılması. Kök kanallarında döner alet sistemleri kullanılırken çeşitli kök kanalı dezenfektanları ile mikroorganizmaların yok edilmesi. Döner alet sistemleri kullanılarak kök kanalı içindeki enfekte dentin tabakalarının, mikroorganizmaların yok edilmesi ve uzaklaştırılması. Kanal tedavisine başlarken diş canlı değil ise kök kanalı içine konulacak bir kanal antiseptiği ile belirli bir süre beklenmesi ve sonraki buluşmada kök kanlarının doldurulması. Kök kanalı tedavisinden sonra, dişin çevre dokular ile ilişkisi kesilerek, enfeksiyonun bir daha oluşmaması ve dişin çevre dokularında meydana gelmiş bir hasar varsa onun onarılması amaçlanır”

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:06
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