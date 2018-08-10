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Kanal İstanbul'da yüksek kata izin yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük eylem planı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilişkin 39 madde olduğunu anımsatan Kurum, bu maddelere ilişkin detayları hazırladığı sunumla anlattı.

10 Ağustos 2018 Cuma 11:12
Kanal İstanbul'da yüksek kata izin yok

100 günlük eylem planı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilişkin 39 madde olduğunu anımsatan Kurum, bu maddelere ilişkin detayları hazırladığı sunumla anlattı. Bu maddelerden ilkinin Marmara ile Karadeniz’i birbirine bağlayacak, “Kanal İstanbul Projesi” olduğunu aktaran Kurum, şöyle devam etti:


YAPILAR 4 KATI GEÇMEYECEK

“Bu asrın projesi diyeceğimiz İstanbul’a ve ülkemize değer katacak çok önemli bir proje. 43 kilometre uzunluğundaki kanalın her iki tarafında yatay mimarinin hakim olduğu, 4 katı geçmeyen, içinde fuar, üniversite alanlarının ve üniversite alanlarının içinde her türlü eğitimin, araştırmanın, Ar-Ge çalışmasının yapılabileceği mekanlar, sosyal donatı anlamında, çocuklarımızın, gençlerimizin yaşlılarımızın vakit geçireceği, zaman harcayacağı aklınıza gelen ne varsa bunların da içinde barındırıldığı inşallah modern iki şehir kurma arzusundayız.”

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 11:12
  1. İstanbul
  2. Murat Kurum
  3. kanal istanbul

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